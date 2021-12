Ministère de l’Education nationale : Le budget 2022 s’élève à plus de 600 milliards de FCFA

Comparé à l’année dernière, le budget a connu une augmentation de 65,4 milliards, soit 12%. Sur la hausse du budget, le ministre Mamadou Talla affirme que depuis maintenant quelques années, le budget ne cesse de croitre d’environ 50%.

Pour lui, cela se justifie par la place et l’importance que le président de la République accorde au secteur de l’éducation. Selon Mamadou Talla, ministre de l’Education nationale, cette hausse s’explique par les nombreux défis et les enjeux de ce secteur stratégique mais aussi sa contribution dans la réalisation de l’axe 2 du Pse. Les députés ont salué le recrutement cette année, de 8100 enseignants pour la rentrée 2021-2022.



A cela s’ajoutent les importants projets de construction de salles de classes et d’établissements, visant à remplacer les abris provisoires et à densifier la carte scolaire. Sur ce point, le ministre de l’Education nationale, a rappelé la volonté du gouvernement à améliorer la qualité de l’éducation avec la création de lycées d’intégration nationale pour l’équité et la qualité (Lineq) financé à hauteur de 6 milliards FCfa chacun, avec un accent particulier sur l’enseignement des sciences et de la technologie.



Mamadou Talla ajoute que pour cette année, les fonds alloués aux cantines scolaires par l’Etat vont passer de 300 millions à 1 milliard FCfa, un budget qui sera renforcé par la contribution des partenaires estimée à 5 milliards FCfa. Ce qui fait au total, un budget de 6 milliards FCfa pour les cantines scolaires.

