Ministère de l'Éducation nationale et la Sonatel : Un partenariat stratégique pour une éducation de qualité pour tous et Partout au Sénégal Rédigé par leral.net le Mardi 11 Mars 2025 à 18:31 | | 0 commentaire(s)| La Fondation Sonatel et le Ministère de l'Education nationale signent un protocole d'accord visant à bâtir, ensemble, une société éducative. Une nouvelle étape dans l'engagement de Sonatel, à travers sa Fondation, qui collabore avec le Ministère, pour l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais par l'éducation.

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la mission de la Fondation Sonatel, qui œuvre pour la promotion de l’Excellence, de l’Egalité des chances et de l’Inclusion. En collaborant avec le Ministère de l’Éducation nationale, Sonatel réaffirme son rôle d’acteur social responsable, tout en alignant ses actions avec les priorités nationales définies par l’État, en matière d’éducation.



Ce partenariat contribuera également à matérialiser la vision du ministère de l’Éducation nationale : « faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative inclusive et efficiente, pour enfin, former à l’horizon 2035, un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l’intelligence artificielle ».



L'accord prévoit un appui financier et technique pour des projets éducatifs d’envergure, tout en favorisant l’échange de compétences et de ressources entre le secteur privé et les institutions publiques. Cette coopération vise à renforcer les capacités du système éducatif sénégalais, à améliorer la qualité de l’enseignement et à moderniser les infrastructures scolaires.



Il facilite la collaboration des parties dans des domaines d'intérêt commun tels que :

1. L’amélioration des infrastructures scolaires ;

2. La promotion de l’éducation numérique ;

3. Le soutien aux élèves et étudiants ;

4. La promotion de l’excellence ;

5. L’assistance à la petite enfance



A ce propos et au nom de la Sonatel, M. Sékou Dramé, président du Conseil de la Fondation se dit " honoré de cette nouvelle collaboration avec le Ministère de l’Éducation nationale. Ce partenariat est une occasion unique pour Sonatel, de continuer à contribuer activement au développement du pays, en mettant à profit son expertise et ses ressources dans le domaine éducatif. Nous sommes convaincus que l’éducation est la clé de l’avenir, et c’est pourquoi nous nous engageons aux côtés du gouvernement, pour offrir un avenir meilleur aux générations futures ".



La signature de cet accord s'inscrit dans une série d'initiatives à fort impact social et économique que la Fondation Sonatel déploie dans le domaine de l’éducation, parmi lesquelles nous pouvons citer :



* La réhabilitation, la construction d’établissements scolaires à travers le pays, comme l’Ecole Grand-Yoff, le lycée Malick Sy de Thiès, le lycée Mame Cheikh Mbaye de Diourbel

* L'Appui aux Lycées Mariama Bâ et JF Kennedy

* La promotion de l’Excellence



Près de 3500 bourses offertes aux jeunes filles, pour leur maintien à l’école:



▪ La prise en charge gratuite des frais scolaires de près de 1000 jeunes lycéennes, pendant 5 ans, en partenariat avec l’USAID

▪ Miss Maths / Miss Sciences : prise en charge gratuite des frais de scolarité et de fournitures de près de 500 filles

▪ Lycée d’Excellence Mariama Bâ : chèques cadeaux remis aux meilleures filles ayant réussi au concours d’entrée en 6e



*Egalité des Chances

▪ 1124 parrainages d’enfants handicapés : fournitures scolaires, frais de scolarité, santé.

▪ Prise en charge gratuite des frais de scolarité et des fournitures scolaires pour 1020 orphelins

Inclusion Numérique

▪ Programme Ecoles Numériques : 120 écoles élémentaires bénéficient de matériel technologique et de contenus éducatifs numériques offerts aux jeunes élèves

▪ 500 femmes formées gratuitement au marketing digital, gestion de projets dans 7 Maisons digitales

▪ Employabilité des jeunes

▪ Formation de 324 jeunes aux métiers du BTP



Près de 10 milliards FCfa investis par la Fondation Sonatel, dans l’Education au Sénégal



Ce partenariat ouvre la voie à des projets innovants et promet des perspectives nouvelles pour l’éducation des jeunes générations.



