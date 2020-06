Ministère de l’Intérieur: Le Directeur de Cabinet d’Aly Ngouille Ndiaye et 8 autres personnes, testés positifs

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juin 2020 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère de l’Intérieur est contaminé par l’épidémie du coronavirus. D’après "L’As", la plupart des cas sont des asymptomatiques.



En effet, le Directeur de Cabinet d’Aly Ngouille Ndiaye et huit autres personnes contacts du major, sont testés positifs en fin de semaine.

