Ministère de l’urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement des territoires : Abdoulaye Saydou Sow passe le témoin à Balla Moussa FOFANA

« Etre nommé secrétaire d’Etat à l’urbanisme et au logement par Monsieur le Président de la République sur proposition de Monsieur le Premier Ministre est un sacerdoce, un statut de serviteur de la République, dont nous mesurons pleinement les défis dans le contexte que nous connaissons tous ». Tels sont des propos de Momath Talla NDAO.



Le secrétaire d’Etat à l’urbanisme et au logement, nommé dans la première équipe gouvernementale pilotée par Ousmane Sonko, a indiqué que compte tenu des enjeux de développement qu’ils portent, l’urbanisme et le logement doivent occuper une place importante dans la définition et la mise en œuvre de nos politiques publiques.



M. NDAO a souligné que les défis de la planification urbaine, de la mobilité, de l’accès au logement, de disposer d’un cadre de vie de bonne qualité, pour ne citer que ceux-là, demeurent encore des préoccupations majeures dans nos villes.



Il a soutenu aussi que le changement climatique et la dimension écologique sont également des sujets préoccupants dans nos villes. Par conséquent, le secrétaire d’Etat avoue que « reverdir Dakar et les villes de l’intérieur du pays est un enjeu de développement ».



C’est pourquoi, a-t-il ajouté, nous mesurons pleinement les défis. Il a confié dans la foulée que les attentes sont certes nombreuses mais qu’ils peuvent compter sur la volonté affichée par le président de la République et par son premier ministre pour des changements transformationnels qu’aspire le peuple sénégalais.



Egalement, a-t-il poursuivi, « je compte m’appuyer sur le potentiel en ressources humaines de qualité que regorge ce département pour qu’ensemble nous puissions bâtir des villes résilientes, qui garantissent aux populations des conditions de vie répondant aux meilleurs standards en termes d’aménagement pour un développement durable ».



Il a enfin exhorté les agents au travail du département dirigé par Balla Moussa FOFANA, à la solidarité, à la probité, au sens du patriotisme et à prendre comme crédo les recommandations du président de la République : ‘’Jub, Jubel, jubenti’’ pour un Sénégal souverain, juste et prospère.



Bassirou MBAYE

