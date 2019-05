Ministère de la Femme: un repaire de retraités

Le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, un repaire de retraités. Avec Ndèye Saly Diop Dieng, l’actuelle titulaire du département, la rupture d’égalité entre les travailleurs est manifeste et dure depuis longtemps.



En effet, au moment où certains vont à la retraite à l’âge de 60 ans, d’autres se cramponnent à leurs postes, souvent plus de dix ans voire 15 ans après la retraite. C’est le cas, entre autres de la directrice du PALAM, du coordonnateur de la Cellule de suivi opérationnel des programmes de lutte contre la pauvreté, du Directeur du Cabinet.









L’As



