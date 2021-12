Ministère de la Formation professionnelle : Le budget 2022 arrêté à 85.964.852.666 FCFA

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Décembre 2021 à 14:02

Devant la représentation nationale, le ministre Dame Diop a expliqué que ce budget est constitué de quatre programmes. Il s’agit du programme « développement des offres de formation professionnelle et technique » qui capte 75% des crédits du budget du ministère ; le programme «développement de l’apprentissage » ; le programme «développement de l’emploi » et le programme «pilotage, gestion et coordination administrative ».



Il a également décliné les grands axes de son département pour l’année 2022. Selon Dame Diop son département s’est d’abord fixé comme objectif, de développer un accès équitable à la formation professionnelle et technique à travers la mise en place de 46 centres de formation professionnelle de référence, à raison d’un centre par département. Il a ajouté l’opérationnalisation de la nouvelle doctrine sur la convention Etat-employeurs avec pour objectif de créer 20 mille emplois.

Adou FAYE







Source : Les députés ont adopté le 2 décembre 2021 dans l’après-midi, le projet de budget du ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion. Il est arrêté à la somme de 85.964.852.666 FCfa en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.Source : https://www.lejecos.com/Ministere-de-la-Formation-...

