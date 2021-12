Ministère de la Microfinance : Le budget 2022 s’élève à 12.396.400.789 FCFA

Défendant son budget, Zahra Iyane Thiam Diop a expliqué que l’essentiel des activités de son département pour l’année 2022 sera consacré à la mise en œuvre du plan d’opérationnalisation de la loi d’orientation sur l’économie sociale et solidaire.

Dans ce cadre, Mme Diop a annoncé la tenue, en 2022, du Conseil national de l’économie sociale et solidaire pour mieux vulgariser cette loi. Elle a aussi déclaré que son département va faire des tournées de sensibilisation sur l’ensemble du territoire national dès l’année prochaine. Des rencontres sont également prévues avec le secteur privé et les ministères sectoriels. Revenant sur le programme « promotion de la microfinance », elle a révélé que 5 561 emplois ont été créés en 2021.



Parmi ces emplois, précise-t-elle, il y a 2 158 emplois permanents et 3 403 emplois temporaires.

Adou FAYE

Le projet de budget du ministère de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire pour l'année 2022 est arrêté à 12.396.400.789 FCfa en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Il a été adopté par les députés au cours de la session budgétaire qui se poursuit à l'Assemblée nationale.