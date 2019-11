Ministère de la Pêche: le Collectif pour la sauvegarde du littoral et de la pêche, récuse Alioune Diop Le Collectif pour la sauvegarde du littoral et de la pêche est contre la nomination d’Alioune Ndoye au poste de ministre de la Pêche, en remplacement d’Aminata Mbengue Ndiaye.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2019 à 13:15 | | 0 commentaire(s)|

« Le ministère de la Pêche ne doit pas être un strapontin pour recaser du personnel politique », a, en effet, déclaré le président du Collectif, Mbaye Diouf sur la RFM.



« Nous voulons des personnes capables de solutionner les problèmes de la pêche. Le secteur de la pêche a une forte incidence sur le commerce intérieur et les exportations. On ne peut comprendre que le pétrole et le gaz soient aujourd’hui favorisés au détriment de la pêche »., a-t-il encore dit.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos