Ministère des Finances et du Budget : Décès du Directeur général du Budget, Abdou Diouf

Samedi 8 Mars 2025

« Inspecteur principal du Trésor, Abdou Diouf a consacré sa carrière au service de l’État avec intégrité, compétence et un profond sens du devoir. Homme d’une loyauté exemplaire, d’une grande générosité et animé d’un patriotisme sans faille, M. Diouf a toujours placé l’intérêt général au cœur de son action », note le ministère des Finances et du Budget.



Nommé Directeur général du Budget le 22 janvier 2025, précise-t-on, il occupait auparavant les fonctions de Coordonnateur de la Direction générale du Budget, mettant son expertise et son dévouement au service de l’État. En cette douloureuse circonstance, le Ministère des Finances et du Budget présente ses condoléances à sa famille, à ses proches et à l’ensemble des collaborateurs.

Adou FAYE





Source : Dans un communiqué de presse, le Ministère des Finances et du Budget annonce le rappel à Dieu de Abdou Diouf, Directeur général du Budget, survenu le vendredi 7 mars 2025 à Dakar.Source : https://www.lejecos.com/Ministere-des-Finances-et-...

