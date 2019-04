Ministère des Finances et du Budget : les services du ministre Abdoulaye Daouda Diallo

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2019 à 21:50 | | 0 commentaire(s)|

MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET

1° Cabinet et services rattachés :

– Inspection générale des Finances ;

– Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) ;

– Projet de Coordination des Réformes budgétaires et financières ;

– Cellule de Communication.

2° Secrétariat général et Services rattachés :

– Cellule d’Etudes et de Planification ;

– Cellule de Passation des Marchés publics ;

– Bureau du Courrier commun ;

– Cellule des Affaires juridiques.

3° Directions :

Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor

– Services propres ;

– Direction du Contrôle interne ;

– Direction de l’Administration et du Personnel ;

– Direction de l’informatique ;

– Trésorerie générale ;

– Direction de la Comptabilité publique ;

– Direction du Secteur parapublic ;

– Direction de la Dette publique ;

– Direction du Secteur public local ;

– Paierie générale du Trésor ;

– Recette générale du Trésor ;

– Trésorerie-Paierie pour l’Etranger ;

– Agence comptable des grands projets.

– Trésoreries – Paieries régionales.

Direction générale des Douanes

– Services propres ;

– Direction du Contrôle interne ;

– Direction de la Réglementation et de la Coopération internationale ;

– Direction des Opérations douanières ;

– Direction de la Facilitation et du Partenariat avec l’Entreprise ;

– Direction du Renseignement et des Enquêtes douanières ;

– Direction du Personnel et de la Logistique ;

– Direction des Systèmes informatiques douaniers ;

– Services extérieurs.

Direction générale des Impôts et des Domaines

– Services propres ;

– Direction du Contrôle interne;

– Direction de la Législation, des Etudes et du Contentieux ;

– Direction de l’Administration et du Personnel ;

– Direction des Domaines ;

– Direction du Cadastre ;

– Direction du Renseignement et des Stratégies de Contrôle fiscal ;

– Direction des Systèmes d’Informations ;

– Direction du Recouvrement ;

– Direction des grandes Entreprises ;

– Direction des moyennes Entreprises ;

– Direction des Services fiscaux.

Direction générale du Budget

– Services propres ;

– Cellule de Suivi et de Synthèse ;

– Cellule des Etudes et de la Réglementation ;

– Direction du Contrôle interne ;

– Direction du Matériel et du Transit Administratif ;

– Direction de l’Administration et du Personnel ;

– Direction des Systèmes d’Information ;

– Direction de la Programmation budgétaire ;

– Direction de la Solde ;

– Direction des Pensions ;

– Direction du Contrôle budgétaire.

Direction générale du Secteur financier

– Services propres ;

– Direction de l’Administration et du Personnel ;

– Direction de la Monnaie et du Crédit ;

– Direction des Assurances ;

– Direction de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes financiers décentralisés.

Direction du Traitement automatique de l’Information ;

Direction centrale des Marchés publics ;

Agence judiciaire de l’Etat ;

Direction de l’Administration générale et de l’Equipement ;

Direction des Ressources humaines.

5° Autres administrations :

– Fonds spécial de Soutien au Secteur de l’Energie (FSE).

– Observatoire de la Qualité des Services financiers ;

– Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (FONGIP) ;

– Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS).





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos