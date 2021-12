Ministère des Infrastructures: Le budget 2022 en hausse de 8 milliards FCfa

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Décembre 2021 à 09:10 | | 0 commentaire(s)|

Face aux représentants du peuple, le ministre Mansour Faye a expliqué que cette dotation s’inscrit dans une dynamique d’investissement avec notamment la construction de plusieurs ouvrages au cours de cet exercice. Il a précisé que l’une des politiques phares est la mise en œuvre du programme spécial de désenclavement portant sur plus de 2200 km de nouvelles réalisations et de réhabilitation avec un volet urbain.



Il est prévu également le développement des corridors et l’aménagement du réseau routier national ainsi que l’amélioration urbaine à Dakar et dans les grandes villes. C’est dans ce cadre qu’interviendra à son avis, l’élargissement de l’ancienne route de Rufisque dénommée « Cyrnos-Seven-Malick Sy » et la réalisation du viaduc de Cambérene. Selon Mansour Faye, son département procédera également en 2022 à la construction de l’autoroute la Côtière notamment la section Tivaouane Peulh- Lac rose- Tivaouane.



Le réseau ferroviaire ne sera pas en reste puisque selon Mansour Faye, une enveloppe de 10 milliards FCfa est prévue pour la réhabilitation des chemins de fer du Sénégal, afin de permettre la reprise de l’activité sur le tronçon Dakar-Tamba au premier semestre de l’année 2022.



Adou FAYE













Source : Les députés ont adopté le dimanche 5 décembre 2021, le projet de budget du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Il s’élève à 307.551.667.809 FCfa. Soit une hausse de 8 milliards de FCfa par rapport à l’année 2021.Source : https://www.lejecos.com/Ministere-des-Infrastructu...

