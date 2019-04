Ministère du Commerce et des PME : les services du ministre Aminata Assom Diatta

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DES PME

1° Cabinet et services rattachés

– Inspection Interne ;

– Service de Presse et de Documentation ;

– Cellule d’Intermédiation avec le Secteur privé ;

– Haut Conseil de la Consommation.

2° Secrétariat général et services rattachés :

– Cellule de Passation des Marchés publics ;

– Cellule de Planification et d’Evaluation des Programmes et projets ;

– Cellule des Affaires juridiques ;

– Bureau des Archives et de la Documentation ;

– Bureau du Courrier commun.

3° Directions

– Direction du Commerce intérieur ;

– Direction du Commerce extérieur ;

– Direction des Petites et Moyennes Entreprises ;

– Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

4° Autres administrations

– Bureau de Mise à Niveau (BMN) ;

– Agence de Développement et d’Encadrement des PME (ADEPME) ;

– Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) ;

– Agence de Régulation des Marchés (ARM) ;

– Laboratoire national d’Analyse et de Contrôle (LANAC) ;

– Commission nationale de la Concurrence.





