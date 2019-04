Ministère du Pétrole et des Energies : Une station taillée sur mesure pour l’Emergence économique du Sénégal

En termes de prospective économique, le Ministère du pétrole et de l’Energie apparaît comme le ministère du futur du Sénégal, surtout avec la gestion des prometteuses découvertes du pétrole et le gaz horizons 2022-2023.



Ce qui devrait impacter considérablement la production d’électricité, des hydrocarbures et le développement des Energies renouvelables au Sénégal. Il suffit de passer en revue l’organigramme de ce super ministère pour se rendre compte qu’il est de loin l’un des plus importants dans la perspective de l’Emergence visée en 2035 par le Plan Sénégal Emergent (PSE).



En plus de la tutelle technique de trois sociétés nationales Société nationale d’Electricité (SENELEC), Société PETROSEN et Société africaine de Raffinage (SAR), le Ministère du Pétrole et des Energies dispose aussi d’une large administration avec un Cabinet, un Secrétariat général et 5 Directions charnières, ainsi que d’autres administrations comme l’Agence nationale de l’Electrification rurale (ASER) ou encore l’Agence pour l’Economie et la Maitrise de l’Energie.



Ce Ministère du Pétrole et des Energies devra accélérer d’une part la cadence dans la dynamique de consolidation de la croissance économique et de la maîtrise du secteur secondaire. Et d’autre part continuer la révolution du mix énergétique déclenchée par le Président Macky Sall, afin d’insuffler un dynamisme sans précédent au tissu industriel grâce au renouveau du système productif. Et l’organigramme du Ministère du Pétrole et des Energies a vraiment de la bouteille pour s’acquitter de cette tâche. Wait and see…



Massène DIOP leral.net



MINISTÈRE DU PÉTROLE ET DES ENERGIES



1° Cabinet et services rattachés :



– Inspection interne ;

– Bureau de presse et de communication ;

– Secrétariat permanent du Conseil national de l’Energie ;

– Unité d’Exécution et de Gestion du Pétrole et du Gaz (GES-PETROGAZ)



2° Secrétariat général et services rattachés :



– Cellule de Passation des Marchés publics ;

– Cellule des Etudes et de la Planification ;

– Bureau du Courrier et des Archives ;

– Cellule informatique et des Technologies de l’Information ;

– Cellule des Affaires juridiques.



3° Directions :



– Direction de l’Electricité ;

– Direction des Hydrocarbures ;

– Direction de la Stratégie et de la Réglementation ;

– Direction du Développement des Energies renouvelables ;

– Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.



4° Autres administrations :



– Agence nationale de l’Electrification rurale (ASER) ;

– Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité ;

– Comité national des Hydrocarbures ;

– Agence pour l’Economie et la Maitrise de l’Energie ;

– Agence nationale pour les Energies renouvelables.

