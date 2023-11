Ministère du Tourisme et des loisirs : Le budget 2024 s’élève à plus de 9 milliards de FCFA

Lors de sa rencontre avec les représentants du peuple, le ministre Mame Mbaye Niang informe avoir accordé des agréments et autorisations d’ouverture à l’exploitation touristique à cent-quatre-vingt-un (181) établissements d’hébergement touristique, quarante (40) nouvelles licences d’agence de voyages délivrées, entre autres. Cependant, a-t-il précisé, deux (02) agences ont été fermées.



Parallèlement, le Commissariat spécial du Tourisme a contrôlé quatre-cent-soixante-treize (473) réceptifs hôteliers, dont trois-cent-cinquante et un (351) à Dakar et cent-vingt-deux (122) à Mbour. S’agissant du Crédit hôtelier et touristique (Cht), le Ministre a indiqué que sur un total de deux-cent-quarante-trois (243) demandes de financement, quarante huit (48) projets ont été approuvés, dont trente-neuf (39) réceptifs d’hébergement et neuf (09) agences de voyages pour un montant de 8 243 662 936 FCFA.



Pour renforcer ce mécanisme, dira-t-il, des conventions sont signées avec le Fongip, le Fonds de solidarité africaine (Fsa) et la Der/FJ, afin de renforcer la mobilisation de ressources pour mieux accompagner les investissements privés. Mame Mbaye Niang a terminé avec les réalisations accomplies, dans le cadre du Programme « Développement de l’Offre touristique », en mettant l’accent sur les actions entreprises pour promouvoir la destination Sénégal. Il s’agit, notamment, de la participation à des foires et salons internationaux pour présenter l’offre touristique du Sénégal, nouer des partenariats avec les promoteurs de voyages et s’imprégner des tendances du marché touristique international.



Le Ministre a clos sa présentation en annonçant le taux d’exécution du budget 2023 de son département qui est estimé à 75% en fin octobre 2023.



Adou FAYE





Le projet de budget 2024 du Ministère du Tourisme et des Loisirs a été voté hier. Il est arrêté à 9 405 475 189 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) contre 8 692 891 127 FCFA en 2023, soit une hausse de 712 584 062 FCFA en valeur absolue et 8,20 % en valeur relative.Source : https://www.lejecos.com/Ministere-du-Tourisme-et-d...