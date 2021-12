Ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions (MTDSRI) : Réalisations, contraintes et perspectives Malgré la Covid-19 qui a impacté la programmation des activités, le MTDSRI a organisé deux (02) sessions de formation grâce à l’appui de la Fondation Friedrich Ebert, sur les thèmes suivants : quelles stratégies pour améliorer la représentativité des femmes dans les élections de délégués du personnel ? le Genre, les concepts et les outils d’analyse et d’intégration pour une application effective de la dimension genre dans le secteur du travail.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Décembre 2021 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|

En outre, le ministère a réalisé diverses activités sensibles au genre, parmi lesquelles :



- l’organisation de missions spéciales Covid-19 d’inspection et de sensibilisation des unités de production informelle, en collaboration avec les Inspections du Travail;



- la sensibilisation des femmes travailleuses sur leurs rôles et responsabilités dans la prévention de la Covid-19 ;



- la réalisation du guide « Prévention de la Covid-19 en milieu de travail » ; - la réalisation d’une enquête sur l’impact de la Covid-19 en milieu de travail.



Dans le cadre de la RAC genre, il a été retenu la liste restreinte d’indicateurs de suivi ciaprès

:

- le nombre de contrats enregistrés par l’inspection du travail et de la sécurité sociale désagrégé selon le genre ;



- la part des femmes dans les emplois créés par le secteur privé ;



- la répartition, par type, des contrats de travail visés par les ITSS, selon le genre ;



- la part des femmes dans les élections de délégués du personnel ;



- la proportion de femmes occupant des postes de responsabilités à tous les niveaux du ministère.



Contraintes et perspectives



Les contraintes notées sont relatives à la faiblesse des moyens financiers et aux restrictions imposées par la riposte contre la pandémie de la Covid-19. Également, en termes de défis, on peut citer la mobilisation continue des membres de la Cellule genre pour appuyer le département dans le plaidoyer pour la promotion du genre dans ses programmes et auprès de ses partenaires sociaux, la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en oeuvre du Plan d’action annuel et l’engagement et la réceptivité des partenaires sociaux (syndicats, centrales syndicales, entreprises, établissements, etc.).



Ainsi, la stratégie déclinée à court et moyen termes porte sur l’élaboration de la méthode genre en matière de travail et de dialogue social avec l’appui de la GIZ à travers le projet « ensemble vers la réforme du travail » et l’audit genre du secteur du travail.



De même, il est prévu l’établissement de la situation de référence et d’un Plan d’institutionnalisation du genre qui sera évaluée, chaque année.





Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook