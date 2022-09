Ministre Aminata Assome Diatta, une incompétence d’Etat !

Certains cabinets de recrutement d’Etat vont sans doute se poser la question de savoir où et comment le président Macky Sall a recruté Mme Aminata Assome Diatta au point de la nommer ministre du Commerce ? Il est vrai que la brave dame a fait de brillantes études jusqu’à devenir une Juriste d’Affaires et Gestionnaire de la Politique Economique. Mais le ministère du Commerce est un département très sérieux et trop stratégique, c’est-à-dire loin d’être un cabinet d’expertise. Donc pour « Le Témoin » quotidien, ce ministère semble être un grand boubou trop ample pour Mme Aminata Assome Diatta. Une « Assome » complètement assommée par la hausse exagérée des prix de denrées alimentaires où elle a montré ses compétences et ses limites. D’ailleurs, certains de ses conseillers techniques déplorent la faiblesse et la peur bleue de Mme Aminata Assome Diatta vis-à-vis des responsables de l’Unacois qui lui dictent leur loi sur le marché des prix « Parce que l’intérêt des consommateurs n’intéresse pas Mme le ministre. Son seul objectif, c’est de maintenir un bon climat social avec les responsables de l’Unacois pour qu’ils ne secouent son fauteuil ministériel… » nous souffle-t-on.



Plus grave, lors de la dernière réunion avec les commerçants, Mme Aminata Assome Diatta a tenté de lier la hausse exagérée des prix à la guerre de l’Urkraine. Un vrai mensonge d’Etat ! Car la guerre de l’Urkraine est récente alors que depuis deux ans, les Sénégalais subissent la hausse des prix des denrées alimentaires. D’ailleurs, cette flambée des prix avait poussé le président de la République Macky Sall à prendre des mesures visant à faire baisser les prix de l’huile, du riz et du sucre. Donc la « guerre » Russie-Ukraine est venue aggraver la spéculation et la hausse des prix.

Le Témoin