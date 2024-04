Ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires étrangères : Yacine Fall prend ses marques A l’instar de ses collègues, la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, a entamé hier, ses prises de contact avec le personnel de son département. Mais selon "L’As" qui refile l’information, elle a aussi rencontré quelques ambassadeurs accrédités au Sénégal…



Elle a fait le tour des bureaux de l'administration centrale du ministère et échangé avec le personnel du Secrétariat Général et des services rattachés, ainsi qu'avec différentes directions comme le protocole, les passeports diplomatiques, la Direction de l'Administration Générale et de l'équipement. Elle a clôturé sa visite par le Cabinet, avec les conseillers techniques.



Ensuite le ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Mme Yacine Fall a reçu en audience hier, Mme Félicité ACHI, Chargée d’affaires de la Côte d’Ivoire.



Les échanges ont porté sur la nouvelle orientation de la diplomatie sénégalaise. Dans le même sillage, elle a reçu la visite de l’Ambassadeur de la République d’Afrique du Sud au Sénégal, Mme Bongiwe Qwab.



Sa collègue de la République du Ghana au Sénégal, Mme Emma Henewah Mensah, était aussi au ministère des Affaires étrangères, où elle a été reçue par Mme Yacine Fall. La rencontre entre dans le cadre du renforcement des liens entre les deux États, nous dit le journal.



