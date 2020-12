Ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diom: "Le port de masque de protection obligatoire dans les lieux publics et privés

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Décembre 2020 à 19:42

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, le ministre de l’Intérieur a annoncé de nouvelles mesures pour limiter la propagation du virus. Dans un arrêté rendu public, Antoine Felix Diom, tient à rappeler aux populations que les mesures suivantes sont en vigueur.



Il s’agit dit-il, «du port obligatoire de masque de protection dans les services de l’administration publique quel qu’en soit le mode de gestion ; les services du secteur privé ; les lieux de commerce et dans les moyens de transport public»



Le successeur de Aly Ngouille Ndiaye a également interdit tous types de rassemblements dans les lieux ci-après : «les plages ; les terrains de sport ; les espaces publics ; les salles de spectacle». Toutefois, dit-il, «toute violation de ces mesures sera punie par les peines prévues par les lois et règlements en vigueur».

