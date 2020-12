Minoré par rapport à d’autres moins brillants : Le salaire de Sadio Mané fait polémique Dans une publication révélée par Sportune, on ne verra pas le salaire de Sadio Mané dans le classement des joueurs les mieux payés de la Premier League. Pourtant, le joueur sénégalais fait partie du Top 5 des meilleurs joueurs de la Premier League ces dernières saisons. Prolongé avec les Reds il y a un an de cela, Sadio Mané n’a pas un salaire qui fait envier en Angleterre.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Décembre 2020 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|

Une publication de nos confrères de Stades de ce mecredi, nous apprenait que le Lion n’est que le neuvième salaire seulement du club champion d’Angleterre malgré ses énormes performances depuis son arrivée. Mais d’après le site spécialisé Sportune, Sadio est le 5ème salaire du club cette saison, derrière Salah (11,3 Millions d’euros), Van Dijk, Firmino et Thiago Alcantara (10,2 Millions d’euros/an).



Si de nombreux observateurs le considèrent comme l’élément clé de l’effectif de Klopp, son salaire est loin d’en dire autant.



À titre comparatif, Sadio Mané avec 8,6 Millions d’euros, perçoit moins que Raheem Sterling (17 M), Luke Shaw (8,8 M), Juan Mata (9,3 M), Marcus Rashford (11,7 M), Anthony Martial (14,4 M).



Une rémunération qui semble trop peu au vu des performances du numéro 10 de Klopp. Sadio Mané doit être un joueur apprécié de ses dirigeants, apparemment il n’est pas du genre à faire de hautes prétentions salariales.

Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos