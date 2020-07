Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mis en examen pour homicide volontaire : Le rappeur MHD libre, mais placé sous contrôle judiciaire par la Cour d’appel de Paris Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Juillet 2020 à 12:32 | | 0 commentaire(s)| La star de l’afro-trap, le rappeur MHD, mis en examen pour homicide volontaire et en détention provisoire pendant un an et demi avant sa libération sous contrôle judiciaire le 16 juillet, a été laissé libre par la cour d’appel, a appris jeudi 23 juillet de sources concordantes.

Pour éteindre toute fausse information, je confirme que la cour d’appel a enfin accepté ma mise en liberté. Je ne m’exprimerai pas sur le dossier et continuerai à me battre pour démontrer mon innocence. Je remercie mes avocats @EliseArfi@antoinevey & mes proches pr leur soutien



Le contrôle judiciaire est confirmé par la chambre de l’instruction. Les investigations vont se poursuivre, a déclaré son avocate, Me Élise Arfi.

Une source judiciaire a confirmé cette décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, qui examinait jeudi un appel du parquet de Paris contre l’ordonnance de libération sous contrôle judiciaire de MHD prise le 7 juillet par un juge des libertés et de la détention.



Suite à cette ordonnance, l’artiste avait été libéré le 16 juillet, à l’expiration de son mandat de dépôt. Si la chambre de l’instruction invalidait cette ordonnance, MHD risquait de retourner en détention.

Une affaire de règlement de comptes

MHD est l’inventeur auto-proclamé de l'afro-trap, mélange de rap et de musiques africaines. Il est connu notamment pour un tube à la gloire du PSG, et apprécié par Madonna ou par Drake.



Sa carrière a connu un net coup d’arrêt en janvier 2019 quand il a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué dans une affaire de règlement de comptes supposé entre bandes rivales du Xe et du XIXe arrondissements de Paris.



Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, Loïc K., 23 ans, a été renversé par une voiture, passé à tabac puis blessé à l’arme blanche dans le Xe arrondissement de la capitale.



Une dizaine de personnes se sont acharnées sur lui, une scène filmée par un témoin depuis une fenêtre. L’homme est très rapidement mort de ses blessures.

Au moins trois témoins ont identifié formellement MHD, selon des éléments de l’enquête dont l’AFP a eu connaissance. L’artiste conteste les faits.

Ouest France





