Mise à jour des compteurs prépayés, une innovation sous-régionale : Bénin, Burkina, Sénégal et Mali sur la même lancée Du Bénin au Sénégal, en passant par le Burkina Faso et le Mali, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest s'engagent dans une mise à jour simultanée des compteurs prépayés d'électricité, passant de la norme STS 1 à STS 2. Même si au Sénégal, les commentaires vont bon train, cette initiative, bien que propre à chaque pays, reflète une démarche coordonnée au niveau sous-régional, visant à moderniser les infrastructures énergétiques et à garantir une meilleure continuité des services pour des millions d'utilisateurs. Revisitions cette innovation chez nos voisins, dont certains d’ailleurs ont quelques mois d’avance sur la Senelec

D’abord au Bénin : La Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE) avait annoncé que la mise à jour des compteurs à prépaiement STS 1 vers STS 2 sera généralisée à partir du 10 juin 2024.



Les clients concernés sont constitués de trois codes à chaque achat : deux pour la mise à jour et un pour le crédit. Les anciens codes de crédit deviendront obsolètes après cette mise à jour, et les clients doivent les utiliser avant cette date. La SBEE rassure sa clientèle que cette opération est gratuite et n'affectera pas leur consommation électrique.



Au Burkina Faso, La SONABEL au même mois –juin 2024-avait informé ses clients que les compteurs prépayés "Cash Power" doivent être mis à jour de la norme STS 1 vers STS 2 avant le 24 novembre 2024.



Cette campagne de mise à jour, qui couvre tout le territoire burkinabé , permettra de garantir la continuité des services. La mise à jour sera réalisée par les clients eux-mêmes, et un dispositif d'assistance sera mis en place pour les accompagner.



Avec la Senelec, au Sénégal, l’annonce qui date d’il y a presque deux semaines disait : À partir du 15 octobre 2024, la Senelec introduira des changements pour les rechargements des compteurs Woyofal.



Les clients conservent trois codes à chaque achat, destinés à mettre à jour leurs compteurs. Cette mise à jour est nécessaire pour remplacer la version STS 1 par STS 2, en vigueur depuis 1993, et garantir la continuité du service. La Senelec précise que cette opération concerne environ 60 millions d'utilisateurs dans le monde.



Plus proche de nous à EDM – Mali, une annonce est récemment : La mise à jour des compteurs prépayés ISAGO débutera au Mali le 16 octobre 2024. Les clients présentent trois codes lors des recharges, qu'ils devront insérer dans un ordre précis pour que la mise à jour soit effective. Avant cette opération, les clients doivent utiliser tous leurs anciens codes, car ceux-ci ne seront plus validés après la mise à jour. Des perturbations sont prévues du 14 au 16 octobre 2024 pendant l'opération.





