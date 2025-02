Mise à l'arrêt de travail du médecin Meïssa Ndao : La part de vérité du Chef du district de Santé de Grand-Dakar

Modou Ndiaye a précisé le sieur Meïssa Ndao qui a été prestataire, sans contrat, ne peut en aucun cas demander une augmentation de salaire. Modou Ndiaye a expliqué la faute que ce dernier aurait commise à travers cette note :



« En effet, le Comité de développement sanitaire (CDS) organise chaque mois, une réunion de co-gestion. Cette réunion est convoquée par le secrétaire exécutif, Lamine Sall. Il convoque le médecin-chef et peut l’élargir à toute personne qu’il juge nécessaire. Et cette rencontre était convoquée le 23/01/2025 et en aucun cas, Dr. Meīssa Ndao ne figurait par sur la liste des convoqués.



Mais à notre grande surprise, Dr. Meīssa Ndao se présente à la réunion déclarant qu’il va assister de gré ou de force à ladite réunion, à défaut, celle-ci ne se tiendrait pas. Il ne cessait de crier, tapant sur les tables. Bref, en dérangeant la quiétude des malades.



Sur ce, je l'ai appelé dans mon bureau pour le faire revenir à la raison. Mais Dr. Ndao, m'a crié dessus en continuant ces troubles à la salle. Ce qui nous a obligé à reporter la réunion au mardi 28 janvier 2025.



Mais avant de sortir de la salle, Dr. Meïssa Ndao en a profité pour proférer des menaces, en disant qu’il va revenir assister à la réunion. Chose faite devant le médecin-chef du district et devant les forces de sécurité, en perturbant le fonctionnement du Centre et la quiétude de nos patients et une insubordination manifeste.



Mais il n’est jamais question d’une quelconque revendication salariale. Il a fait 2 gardes dans la semaine, à savoir le dimanche entre 8h - 20h et le mardi, entre 15h - 20h et il est payé par rapport à ça et les montants ne sont pas fixés. Ils dépendent du nombre de gardes qu ‘il a fait et c'est ce système qui est utilisé presque dans tous les Centres de santé », a précisé Dr. Modou Ndiaye, médecin-chef du Centre de santé de Grand-Dakar.



Toutes les tentatives du quotidien "Tribune", d’entrer en contact avec le Dr. Meīssa Ndao, sont restées vaines. "Tribune" reste ouverte pour sa version des faits, dit le journal.