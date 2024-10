Mise au point sur le référentiel : Réponse à ceux qui demandent les chiffres, Par Abdou Karim Sock

Avec le déficit corrigé de 10% du PIB et légué par ľAPR, ce chiffre sera revu en fonction du nouveau programme à conclure avec les bailleurs.



A noter que les 35% de l'enveloppe sont destinés au capital humain et à la solidarité nationale, contrairement au PSE qui a privilégié la fausse transformation structurelle de l'économie, qui a conduit à un endettement à 83% du PIB, avec son lot d'offres spontanées catastrophiques et néfastes à la trésorerie de ľ’Etat.



578 milliards d'intérêts de la dette au titre de la gestion 2024, le premier poste budgétaire après les dépenses de personnel fixées à 1441 milliards.











Abdou Karim Sock,

Planificateur et expert en gestion des finances publiques