Mise en circulation du TER: Le Président Macky Sall félicité

Sidy Mactar Coly, président des ressortissants casamançais de Thiès, a indiqué que depuis son arrivée à la tête du pays, le désenclavement et la facilitation des transports inter-urbain et inter-régionale, restent ses préoccupations. Et, le Sénégal entre aujourd'hui, dans l'ére du numérique avec le Train express régional, reliant Dakar à Diamniadio, en passant par Rufisque et Thiaroye.



Les populations sont soulagées, dit-il, des longues attentes et des ambouteillages, qui constituent un frein au développement du secteur informel. « J'invite tous les Sénégalais et les Sénégalaises, surtout les ressortissants casamançais, à se réjouir des réalisations du Président Sall. Dakar fait désormais, partie des capitales avec de grandes infrastructures. Ce qui est une grande avancée sur le plan des infrastructures routières », s’enorgueillit-il.



La Casamance, parlant des infrastructures, n'est pas en reste. Puisqu’il a sorti cette région de son enclavement, avec les bateaux Aguene, Diambogne et Alioune Sitoé, sans oublier le pont de la Transgambienne qui a mis fin à plus de 40 ans de calvaire des ressortissants de cette localité du Sud.



« Grâce au Président Sall, la Casamance a un autre visage. Nous avons le devoir aujourd'hui, d'accompagner le chef de l'Etat. Et, les politiciens et soi-disant opposants qui ne représentent rien dans ce pays, désavoués par les populations, doivent se taire. Une fois encore, le Président Macky Sall vient de leur clouer le bec avec la mise en circulation du TER », conclut-il.



