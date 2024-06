Mise en danger de la vie d’autrui : Sous le coup de la colère, il poignarde son ami par erreur et…

Narrant les évènements avec beaucoup d’émotion, l’accusé El Hadji Diagne, déclare avoir poignardé son ami et voisin par erreur. « J’étais sous le coup de la colère. Je ne voulais pas le poignarder. J’ai ramassé le poignard et au moment de me relever ma main l’a atteint au niveau du thorax », confie-t-il devant le juge.



En effet, le 23 juin 2022, jour des faits, l’accusé se bagarrait avec les frères de sa victime. Cette dernière est arrivée sur les lieux, à la fin bagarre. Voyant que son ami venait d’affronter ses frères, il est allé vers Diagne pour lui parler.



Malheureusement, le mis en cause très en colère a ramassé un couteau et lui a asséné un coup au côté du cœur. N’eut été une intervention chirurgicale rapide, il allait y rester. L’accusé n’a pas contesté les faits. Mais, il soutient avoir agi sous le coup de la colère et par erreur. Car, sa victime est son ami



Pour Jacques François Gomis, El Hadji Diagne n’avait pas l’intention de le tuer. Il ne voulait pas le blesser. Pour lui, son ami a agi sous le coup de la colère. « Il ne voulait pas me faire du mal », atteste-t-il.



Il revenait de l’école quand, il vu un attroupement. Il s’est rapproché et à constater que ses frères venaient de se bagarrer avec El Hadji. Les jeunes étaient séparés et chacun était à son côté. Voulant apaiser la situation, il déclare s’être rapproché de son ami pour lui parler. C’est alors qu’il recevra un coup de couteau sur la poitrine.



En venant, note-t-il, l’accusé ne détenait pas d’arme.



Pour le procureur, l’accusé n’avait pas l’intention d’intenter à la vie de François. Il a demandé au juge de lui tendre la perche en disqualifiant les faits de tentative d’assassinat en coups et blessures volontaires ayant entrainé une ITT de 30 jours. Il a requis 3 ans ferme contre ce dernier.



Allant dans la même veine que le parquetier, l’avocat de la défense a demandé au juge de donner une chance à son client. Selon lui, ce dernier a agi par erreur.