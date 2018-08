Mise en marche du forage de Yoff-Apecsy et Nord-foire : Mansour Faye ‘’désaltère’’ les populations

Achevé, le forage de Nord-foire et Yoff-Apecsy a été inauguré hier pour mettre fin à la pénurie d’eau. En présence du maire de la localité Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de l’Hydraulique, Mansour Faye a inauguré le premier des 3 forages en construction à Dakar, en attendant celui de la cité Tobago dans les prochains jours.



« Ce nouveau forage de Nord Foire a une capacité de production de 2200 à 2860 mètres cube par jour », a révélé Mansour Faye devant un public qui n’y croyait plus après des mois d’attente. En effet, ce forage a été réalisé dans le cadre du projet «action rapide », destiné à améliorer l’accès à l’eau potable dans les zones déficitaires de Nord Foire, Apecsy, Dieuppeul-Derklé, Niary Tally, Bène Tally et Cité Tobago ou d’autres encore à faible pression atmosphérique des robinets.



Avec une telle capacité de production journalière, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a déclaré la fin du calvaire des populations de Nord Foire, de Yoff Apecsy 1, 2, 3 et Apecsy écologie. Mansour Faye a soutenu par la même occasion, que sur les 120 000m3/h disponibles dans cette partie de la capitale, les 2/3 y vont sans pour autant régler le problème de l’eau auquel font face les populations. Toutefois, ce forage mis en marche va approvisionner une partie des Parcelles assainies aussi en proie au manque criard de fourniture d’eau courante.













