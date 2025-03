Mise en œuvre de l’Agenda 2063 : Les dirigeants africains unissent leurs forces pour mobiliser les investissements

Selon un communiqué de presse, le dialogue, organisé par John Dramani Mahama, Président de la République du Ghana et leader désigné pour les institutions financières de l’Union africaine, en collaboration avec la Commission de l’Union africaine (Cua) et l’Alliance des institutions financières multilatérales africaines (Aamfi), a réaffirmé l’engagement du continent à accélérer le développement économique autonome et durable de l’Afrique.



Dans son allocution d’ouverture, précise-t-on, le Président Mahama a souligné l’urgence de renforcer l’indépendance financière de l’Afrique par la mobilisation des ressources nationales, le financement concessionnel et les partenariats stratégiques public-privé. « L’Afrique doit exploiter ses propres capacités financières et d’investissement pour concrétiser la vision transformatrice de l’Agenda 2063. Nous ne pouvons plus continuer à compter sur des mécanismes de financement externes qui ne sont pas alignés sur nos objectifs de développement à long terme », a-t-il déclaré.



Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (Omc) a souligné la nécessité pour les Africains de prendre en charge leur propre développement en changeant les mentalités et en renforçant l'autosuffisance financière.



Elle a déclaré que l’Africa Club est une étape cruciale pour regarder vers l’intérieur et exploiter notre propre potentiel. Toutefois, a-t-elle dit, nous devons nous concentrer sur quatre priorités clés pour la transformation financière et économique de l’Afrique.

Prenant la parole au cours du dialogue, Dr. Monique Nsanzabaganwa, Vice-Présidente de la Commission de l’Union africaine, a souligné l’immense potentiel de l’Afrique et le rôle crucial de la collaboration. « C'est une période passionnante pour l'Afrique, qui a su se renouveler économiquement, politiquement et socialement au cours des dernières années. Seuls les plus pessimistes parieront contre cette nouvelle ère du « temps de l'Afrique » pour sa transformation économique et sociale telle qu'elle est envisagée dans le cadre de l'Agenda 2063 », a-t-elle déclaré.



S’exprimant au nom de l’Aamfi, le Professeur Benedict O. Oramah, Président du Conseil d’administration de l’Aamfi et Président d’Afreximbank, a souligné l’importance pour les institutions financières africaines de jouer un rôle de premier plan dans le financement du développement. « L’Aamfi représente la force financière collective de l’Afrique, et grâce à une action coordonnée, nous mobiliserons des ressources à grande échelle pour réaliser l’Agenda 2063 », a-t-il déclaré. Il a en outre souligné le besoin de solidarité financière de l’Afrique dans le règlement de la dette



