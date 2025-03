Mise en œuvre réussie de la Zlecaf : La Cea relève la nécessité de réformes à tous les niveaux de gouvernement

Le rapport préconise des politiques industrielles ciblées, des investissements dans les capacités de production et un soutien aux Petite et moyennes entreprises (Pme). A l’en croire, cela aidera l'Afrique à développer des chaînes de valeur robustes dans des secteurs clés tels que l'agroalimentaire, l'automobile, les produits pharmaceutiques et les énergies renouvelables.



Il ressort également du rapport que les gouvernements doivent également rationaliser les procédures douanières et adopter des technologies numériques, telles que la blockchain et le traitement électronique des données, pour réduire les coûts commerciaux et améliorer l’efficacité.



Cela souligne la nécessité d’investir davantage dans les infrastructures numériques telles que les réseaux à haut débit, les centres de données et les points d’échange Internet.

« La promotion de la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux à travers les frontières sera soutenue par des initiatives telles que le marché unique africain du transport aérien et le système panafricain de paiements et de règlement », renseigne la Cea.



Dans sa présentation du rapport, Hanan Morsy, secrétaire exécutive adjointe et économiste en chef de la Cea, a invité les dirigeants à réfléchir de manière critique aux dimensions sociales de la Zlecaf.



« Dans quel type de capital humain et de compétences l'Afrique devrait-elle investir pour l'avenir du travail ? Quelles mesures peuvent être prises pour que la mise en œuvre de la Zlecaf et du nouveau protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce, en particulier, puisse soutenir au mieux les entreprises dirigées par des femmes et lutter contre le chômage des jeunes ? » a-t-elle demandé.

Bassirou MBAYE





Source : La mise en œuvre réussie de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) exige une action urgente pour conduire des réformes à tous les niveaux de gouvernement. C'est ce que dit le rapport économique sur l'Afrique (Era) de la Commission économique pour l'Afrique (Cea) lancé lors de la conférence des ministres des finances, de la planification et du développement économique (Com) 2025.

