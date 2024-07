Mise en place de l’ordre des sages-femmes : le ministre de la Santé donne espoir

L’Ordre des sages-femmes diplômées d’Etat est en bonne voie. Le ministre de la Santé et de l’action sociale, Dr Ibrahima Sy, venu présider la cérémonie d’ouverture des journées scientifiques de l’Association nationale des sages-femmes Etat du Sénégal (Ansfes) s’est engagé à défendre cette demande auprès du Chef de l’Etat pour un accès au décret. Dr Sy qui a été interpellé par les sages-femmes, a fait savoir que son ministère est engagé à aider toutes les corporations à avoir une réglementation. «L’Association des sages-femmes est en train de faire le document qui est assez avancé.



Selon SudQuotidien, il reste juste à les aider pour avoir un accès au décret. Mon département va le défendre auprès du Président de la République car elles sont bien organisées au niveau national ». Et d’ajouter : « nous le ferons aussi pour défendre la corporation parce que aujourd’hui la pratique de la médecine doit être encadrée y compris l’accouchement et tout ce qui est en relation avec les sciences obstétricales. Il faut que cela soit très bien maitrisé. Encadrer la profession de Sage-femme voudra dire promulguer un décret qui insère les textes et qui seront utilisés par toutes celles qui sont régies par la corporation».



Pour la présidente de l’Ansfes, Bigué Ba Mbodj, avoir un ordre pour les sages-femmes demeure une urgence. « Notre profession a beaucoup évolué.



Il est avéré que des millions de décès néonatals et de morti-naissances pourraient être évités si davantage de sages-femmes étaient formées, réglementées et recrutées en particulier dans les pays à faible revenu. Avec l’Ordre, on pourra réglementer la profession et mettre à la disposition de la population des professionnelles qualifiées aptes à prendre en charge le bien être de la maman mais aussi du nouveau-né » a-t-elle renseigné. Et d’ajouter : « pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale, la société a besoin du plein pouvoir des sages-femmes pour changer les résultats en matière de santé que si la profession participe à l’élaboration et à l’influence des décisions en matière de politiques sanitaire ».Pour cette 8ème édition des journées scientifiques de l’Association nationale des sages-femmes d’Etat du Sénégal (Ansfes), le thème choisi est « les Sages-Femmes : Une Solution Vitale pour le Climat ».



Ces journées scientifiques des sages-femmes d’Etat qui ont démarré depuis jeudi dernier, ont eu pour marraine Khar Camara Ndoye. Cette dernière a exhorté la jeune génération à faire de ce métier un sacerdoce.