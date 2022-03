Mise en place par le président de l'Ua d'un panel de haut niveau sur les investissements dans l'eau en Afrique

L'objectif du panel de ce panel souligne Serigne Mbaye Thiam est de développer des voies concrètes pour mobiliser 30 milliards de dollars par an jusqu'en 2030 pour mettre en œuvre le programme d'investissement dans l'eau en Afrique en vue de combler le déficit d'investissement dans le secteur.



Le groupe des présidents du Panel sera composé entre autres de 5 chefs d'Etat africains venant des différentes régions sous régions (Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et Afrique australe). Il y a aura aussi dans le panel des chefs d'Etat de pays développés. Le président Macky Sall va ainsi convoquer la première réunion du groupe des experts dudit panel dans les prochains mois à Dakar.



La vice-présidente du Conseil, Asma Kasmi, a salué cette initiative en promettant l'appui de sa structure pour la matérialisation des recommandations de Dakar. Globalement, elle pense que le forum de Dakar a été une réussite.

Tidiane Diouf





Source : Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, a annoncé que le chef de l'Etat du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine a décidé de donner corps à la résolution prise par le Conseil des ministres africains de l'eau (Amcaw), du 12 août 2021, pour la convocation du panel international de haut niveau sur les investissements dans l'eau en Afrique.

