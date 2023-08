Mise en service de Gaïndé à Rosso : Une innovation majeure de l’administration saluée par les partenaires et usagers de la Douane 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐚 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐭é 𝐜𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐝𝐢 𝟎𝟕 𝐚𝐨û𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐥𝐚 𝐜é𝐫é𝐦𝐨𝐧𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟 𝐝𝐮 𝐬𝐲𝐬𝐭è𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐬é𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐢è𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 É𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐬 (𝐆𝐀𝐈𝐍𝐃𝐄) 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐞𝐭 à 𝐥𝐚 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐚𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐨.

𝐋𝐚 𝐜é𝐫é𝐦𝐨𝐧𝐢𝐞 𝐚 é𝐭é 𝐩𝐫é𝐬𝐢𝐝é𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐥’𝐀𝐝𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑é𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠é 𝐝𝐮 𝐃é𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐩𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐌𝐨𝐝𝐨𝐮 𝐌𝐚𝐦𝐨𝐮𝐧𝐞 𝐃iop, 𝐞𝐧 𝐩𝐫é𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐮 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐒𝐲𝐬𝐭è𝐦𝐞𝐬 𝐝’𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬, 𝐀𝐛𝐝𝐨𝐮𝐫𝐚𝐡𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐖ade, 𝐝𝐮 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐫é𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐍𝐨𝐫𝐝, 𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐧𝐞𝐥 𝐎𝐮𝐬𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐊ane 𝐞𝐭 𝐝𝐮𝐓𝐫é𝐬𝐨𝐫𝐢𝐞𝐫 𝐩𝐚𝐲𝐞𝐮𝐫 𝐫é𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬. 𝐋𝐚 𝐜é𝐫é𝐦𝐨𝐧𝐢𝐞 𝐚 𝐯𝐮 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞 𝐚𝐠𝐫éé𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐩𝐫é𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭, 𝐂𝐡𝐞𝐢𝐤𝐡 𝐋𝐨𝐮𝐦 𝐏ouye, 𝐝𝐮 𝐏𝐫é𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐒é𝐧é𝐠𝐚𝐥𝐚𝐢𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐀𝐠𝐫éé𝐞𝐬 (𝐔𝐒𝐄𝐓𝐓𝐀), 𝐄𝐭𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐒arr 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐩𝐫é𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐨, 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐦𝐞 𝐊𝐚𝐝𝐢𝐚 𝐒all 𝐞𝐭 𝐁𝐚𝐛𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐒arr.



É𝐭𝐚𝐢𝐞𝐧𝐭 é𝐠𝐚𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐫é𝐬𝐞𝐧𝐭𝐬, 𝐥𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐞𝐟𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐮𝐛𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐭 𝐂𝐡𝐞𝐟𝐬 𝐝𝐞 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬, 𝐝𝐞 𝐋𝐨𝐮𝐠𝐚 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐚𝐦 𝐚𝐢𝐧𝐬𝐢 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐡𝐞𝐟𝐬 𝐝’𝐮𝐧𝐢𝐭é 𝐞𝐭 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧é𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭é𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨n et de production.



La cérémonie a été marquée par une série d’allocutions prononcée par les autorités présentes, mais aussi 𝐮𝐧𝐞 𝐩𝐫é𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐒𝐜𝐡é𝐦𝐚 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐠é𝐧é𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬, 𝐥𝐞 𝐒𝐃𝐈-𝐃𝐆𝐃.

𝐃𝐚𝐧𝐬 𝐬𝐨𝐧 𝐦𝐨𝐭 𝐝𝐞 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞, 𝐥𝐞 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐫é𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐍𝐨𝐫𝐝 𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮é « 𝐥’𝐞𝐬𝐩𝐫𝐢𝐭 𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐠é𝐧é𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐢, 𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐭𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐩𝐢𝐞𝐝 𝐥’𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐢𝐞𝐮𝐱 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 (𝐏𝐑𝐎𝐌𝐀𝐃), a renouvelé sa volonté de faire face aux impératifs de performance, aux défis sécuritaires, et aux mutations socioéconomiques qui impliquent une meilleure manière de servir ».

Le Colonel Ousmane Kan a fait noter que pour « la première fois après 𝐩𝐥𝐮𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐞𝐮𝐬𝐞𝐬 », 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭é 𝐚𝐮 𝐫é𝐬𝐞𝐚𝐮 𝐆𝐀𝐈𝐍𝐃𝐄 𝐝𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐭é𝐬 𝐢𝐧𝐭é𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞. 𝐈𝐥 𝐬’𝐞𝐬𝐭 𝐫é𝐣𝐨𝐮𝐢 𝐝𝐮 𝐜𝐡𝐨𝐢𝐱 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑é𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐢è𝐫𝐞 𝐪𝐮’𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞 « 𝐫é𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐢è𝐫𝐞 𝐩𝐢𝐥𝐨𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭, 𝐝’ê𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐬𝐲𝐦𝐛𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 é𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐧𝐮𝐦é𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞, 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐞 𝐩𝐚𝐬 𝐝𝐢𝐫𝐞 𝐫é𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐭é𝐬 𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐢è𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐭é𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫𝐞𝐬 ».



𝐏𝐫𝐞𝐧𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞, 𝐥𝐞 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐒𝐲𝐬𝐭è𝐦𝐞𝐬 𝐝’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐚, 𝐚𝐮 𝐧𝐨𝐦 𝐝𝐮 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐠é𝐧é𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬, 𝐫𝐞𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭é𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫é𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 « 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐪𝐮𝐢 𝐨𝐧𝐭 é𝐭é 𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐬 à 𝐥’𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐮𝐞, 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐬𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭é𝐬 𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐮 𝐒𝐲𝐬𝐭è𝐦𝐞 𝐆𝐀𝐈𝐍𝐃𝐄 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐁𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮 𝐞𝐭 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐨 ».



𝐀𝐛𝐝𝐨𝐮𝐫𝐚𝐡𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐖ade 𝐝’𝐚𝐣𝐨𝐮𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐜é𝐞𝐬 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐨𝐧𝐭 é𝐭é 𝐧𝐨𝐭é𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝é𝐦𝐚𝐭é𝐫𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐭é𝐬 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞 𝐞𝐱𝐭é𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐜𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐚𝐧𝐭, « 𝐝𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐭é𝐬 𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐢è𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐧𝐭 𝐝’ê𝐭𝐫𝐞 𝐧é𝐠𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭é𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐭é𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐧𝐨𝐭𝐚𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭é 𝐝𝐮 𝐬𝐲𝐬𝐭è𝐦𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐝é𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ». 𝐆𝐫â𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 (𝐏𝐑𝐎𝐌𝐀𝐃) 𝐞𝐭 𝐬𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐮𝐦é𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐭é𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐒𝐃𝐈-𝐃𝐆𝐃, 𝐥𝐞𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐭é𝐬 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐨 𝐪𝐮𝐢 é𝐭𝐚𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐣𝐮𝐬𝐪𝐮𝐞-𝐥à 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧é𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐯𝐨𝐧𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐣𝐞𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐫 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥’è𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐭é 𝐝𝐮 « 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐠é𝐧é𝐫𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐡𝐚𝐮𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭é 𝐝𝐞 𝐆𝐀𝐈𝐍𝐃𝐄 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭é 𝐝𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐭é𝐬 𝐝𝐨𝐮𝐚𝐧𝐢è𝐫𝐞𝐬 ».

𝐋𝐞 𝐃𝐒𝐈𝐃 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐨𝐧𝐠𝐮𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐮, 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐮 𝐜𝐡𝐨𝐢𝐱 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐨, 𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭é𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐒𝐃𝐈 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐧é𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐆𝐀𝐈𝐍𝐃𝐄 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐮𝐬𝐚𝐠𝐞𝐫𝐬.



𝐋𝐞 𝐏𝐫é𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞 𝐚𝐠𝐫éé𝐬, 𝐂𝐡𝐞𝐢𝐤𝐡 𝐋𝐨𝐮𝐦 𝐏ouye, 𝐞𝐭 𝐥’𝐀𝐝𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑é𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠é 𝐝𝐮 𝐃é𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐩𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐌𝐨𝐝𝐨𝐮 𝐌𝐚𝐦𝐨𝐮𝐧𝐞 𝐃iop 𝐨𝐧𝐭, 𝐭𝐨𝐮𝐫 à 𝐭𝐨𝐮𝐫, 𝐬𝐚𝐥𝐮é 𝐥’𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐠é𝐧é𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐦𝐚𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢é 𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐟𝐟𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐒𝐲𝐬𝐭è𝐦𝐞𝐬 𝐝’𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐩é𝐫𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 é𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐮𝐬𝐚𝐠𝐞𝐫𝐬 à 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐞𝐫 𝐥’𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐮𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐜𝐞𝐭 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐢𝐞𝐮𝐱 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐱𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐭é𝐬 𝐢𝐧𝐭é𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐚𝐮 𝐒𝐲𝐬𝐭è𝐦𝐞 𝐆𝐀𝐈𝐍𝐃𝐄.

