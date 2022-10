Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mise sur le marché d’une espèce de poisson toxique: Le Ministère de la Pêche rappelle l’interdiction faite aux opérateurs Rédigé par leral.net le Lundi 24 Octobre 2022 à 18:56 | | 0 commentaire(s)| Le Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime rappelle à tous les opérateurs, l’interdiction de la mise sur le marché d’une espèce de poisson. Puisque, lit-on sur le communiqué parvenu à Leral, il a été constaté des débarquements importants sur la côte mauritanienne, particulièrement, au niveau de la plage des pêcheurs de Nouakchott, de l’espèce de poisson dénommée « Lagocephalis ».



Le Ministère précise que toutes les études ont démontré la toxicité de cette espèce dangereuse pour la consommation humaine. Ledit ministère rappelle qu’il est interdit de pêcher, de mettre sur la marché, de commercialiser, de traiter et de consommer cette espèce, conformément à l’arrêté no 2860/MPEM/MCAT/MSAS/SEPM du 16 novembre 2006, régissant le contrôle officiel des produits de la pêche, notamment en son annexe III.



D’après le document, le non respect des dispositions de cette circulaire, expose son auteur à des sanctions, conformément à la réglementation en vigueur.



Ainsi, le Secrétaire général, le Commandant de la Garde Côtes, le Directeur de l’ONISPA, le Directeur du marché au poisson et le chef d’antenne Sud, sont chargés de l’application de la présente circulaire.









