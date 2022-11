Mise sur le marché d'une viande non contrôlée: Le Dg de la Sogas dément Le Directeur général de la Société de gestion des abattoirs du Sénégal (Sogas), sort de sa réserve. Visé par une plainte de l’Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire, qui l’accuse d’avoir autorisé l’abattage sans inspection, ni contrôle de la viande mise sur le marché, Harouna Gallo Bâ a balayé d’un revers de mains les allégations « mensongères et infondées ».

« La viande est très bien contrôlée. L’abattage a toujours été effectué en présence de vétérinaires bien réquisitionnés par le préfet de Dakar. Donc, les propos de l’Intersyndicale regroupant la pêche, l’élevage et l’agriculture, sont faux », soutient-il.



Mais, il prévient avoir pris toutes les dispositions avec ses avocats, en attendant la convocation du procureur.



A retenir que l’Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire avait déposé une plainte le lundi 14 novembre 2022, sur le bureau du procureur de la République, contre le directeur de la Sogas, pour tentative de mise en danger de la vie d’autrui.



