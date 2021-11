Miss Belgique retrouve son père biologique, qui l’avait abandonnée à ses neuf ans …(Photos)

Abandonnée par son père à l’âge de neuf ans, Kedist Deltour est retournée en Éthiopie pour obtenir des réponses sur son abandon. Quand elle avait 9 ans, son père les abandonnés (Kedist, son frère et sa sœur) à la mort de leur mère, après s’être remarié avec une dame qui maltraitait les enfants. Placés dans un orphelinat, ils ont été adoptés, et vivent depuis en Belgique. Aujourd’hui heureuse en Belgique, Miss Belgique souhaitait revoir son père pour avoir des explications sur son abandon.



D'après Rewmi, c’est chose faite, car le vendredi 5 novembre, Kedist Deltour a vécu un moment très émouvant. Elle est allée en Éthiopie pour retrouver son père biologique. Les larmes aux yeux, l’homme a sauté dans les bras de sa fille lorsqu’elle a frappé à sa porte. Un moment de grande émotion pour tous les deux. Mais si elle a pardonné son père, elle n’oublie rien. « En tant qu’enfant, ça m’a détruite. Je n’oublierai jamais », a-t-elle dit à son papa biologique, qui lui expliquait qu’il était à l’époque trop pauvre pour prendre soin de ses enfants : « Je n’avais pas de quoi vous donner à manger. J’étais livreur et c’était dur pour moi ».