Miss France 2022 : les cinq chiffres fous du concours de beauté

Samedi soir, beaucoup de regards seront tournés vers la Normandie. Lors d'une grande cérémonie organisée cette année au Zénith de Caen, dans le Calvados, la trentaine de jeunes femmes choisies dans chaque région de France défileront devant les téléspectateurs pour tenter de décrocher la couronne de Miss France 2022.



Ces dernières années, le concours de beauté est contesté par des militants féministes, qui le jugent rétrograde et sexiste. Du côté de la production, Endemol France, et de l'organisation, dirigée par Sylvie Tellier, on insiste au contraire sur le rêve que vend l'émission aux Français, et sur l'engagement des élues pour des grandes causes. Mais c'est également une grosse production.