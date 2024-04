Mission 4 P: Macky Sall s’est entretenu avec M. Mathias Corman, Secrétaire général de l’OCDE, ce mercredi 17 avril

L’Ancien Président de la République du Sénégal, Envoyé spécial de 4P (Pacte de Paris pour les peuples et la Planète), Macky Sall s’est entretenu ce mercredi 17 avril avec M. Mathias Corman, Secrétaire général de l’OCDE sur la mission 4 P, dont l’OCDE abrite et soutien le secrétariat. Ainsi, il a remercié M. Corman pour sa disponibilité et son engagement renouvelés.