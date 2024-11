Mission d’Amadou Ba à l’Assemblée nationale : Défendre l’intérêt général avec force et détermination Le porte drapeau de la coalition Jamm ak Njarin, Amadou Ba a été tour à tour dans les localités de Dembancane, Semme et Dianthady dans la région de Matam. Accueilli partout par une impressionnante foule. Une mobilisation qui témoigne d’une confiance placée en Jamm ak Njarin qui porte un projet de paix et de prospérité pour le Sénégal.

Une attitude qui touche au plus profond de lui même, le Président Amadou Ba qui déclare: «Je remercie sincèrement les populations locales pour cette communion et cet appui indéfectible si précieux pour la suite de notre engagement».



Lors des dernières élections présidentielles, rappelle le chef de file de Jamm ak Njarin, «j’avais pris des engagements concrets pour soulager les difficultés des citoyens et j’ai partagé avec vous les efforts mis en place pour tenir ces promesses. Cependant, certaines décisions structurantes relèvent exclusivement des prérogatives du gouvernement appuyées par l’Assemblée nationale».



L’ancien Premier ministre poursuit son argumentaire en expliquant que «Contrairement à ceux qui choisissent de freiner l’avancement du pays, sa coalition reste engagée pour servir l’intérêt général avec rigueur et transparence».



Une majorité à l’Assemblée nationale permettra, à coup sûr, de défendre les intérêts de chaque commune du Sénégal avec force et détermination. Pour ainsi bâtir «un Sénégal de prospérité partagée, d’équité et de paix». Comme le répète très souvent le Président Ba.



