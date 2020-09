Mission d’information de l’Assemblée sur les inondations : pour Thierno Bocoum, «Une commission d’enquête parlementaire aurait été plus sérieuse» Avec la mise en place d’une Mission d’information, l’Assemblée nationale esquive le vrai débat sur les inondations. C’est l’avis de Thierno Bocoum qui considère que Moustapha Niasse et Cie devaient enquêter et non s’informer.

«La déclaration de l’Assemblée nationale en date du 11 septembre annonçant la mise en place d’une Mission d’information portant sur les inondations, avait déjà annoncé la couleur sur le scénario comique que nous réserve la majorité parlementaire », a ironisé Thierno Bocoum dans un communiqué.





Le leader du mouvement Agir est convaincu que «l’Assemblée nationale esquive le vrai débat sur les inondations». De l’avis de l’ex-député, la Mission d’information «n’est évidemment pas la meilleure voie pour éclairer les Sénégalais sur la nébuleuse de la gestion des inondations».



M. Bocoum d’ajouter : «Cette mission, comme son nom l’indique, ne vise qu’à informer : elle «porte sur un objet donné et vise à apporter aux députés des réponses à des problèmes qui les préoccupent dans l’exercice de leurs activités.»

Le communiqué annonçant la mise en place de cette Mission d’information, «ne visait qu’à tresser des lauriers au pouvoir qu’elle est censée contrôler», dénonce l’ancien parlementaire, membre de la Législature précédente.



«Une commission d’enquête parlementaire aurait été plus sérieuse en termes de démarche d’éclairage de la lanterne des populations. A l’heure actuelle, l’Assemblée nationale n’a pas à s’informer mais plutôt à enquêter sur les sommes faramineuses injectées dans le Programme décennal de gestion des inondations et sur l’approche technique qui n’a pu inverser la tendance en huit années de déroulement du programme», indique le président de Agir.



L’ancien responsable de Rewmi a vu plutôt un communiqué qui a défendu le Programme décennal de gestion des inondations (Pdgi) qui, note-t-il, serait «le corollaire d’une volonté politique déroulée, articulée et coordonnée ». Suffisant pour que Thierno Bocoum se demande sur quoi compte s’informer l’Assemblée nationale, «elle qui nous informe que nous faisons face à une catastrophe naturelle et que le Pdgi a été bien articulé».



Pour le président du mouvement Agir, cette mission «n’a d’intérêt que pour les députés qui n’ont pas l’information sur le phénomène naturel qui serait la cause des inondations d’après le communiqué de l’Assemblée nationale susvisé».

Le Quotidien



