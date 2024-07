Mission multisectorielle : Les investisseurs « ont toutes les bonnes raisons de venir investir au Sénégal »

Cheikh Niane s’exprimait ainsi dans lors de la cérémonie d’ouverture de la mission multisectorielle de deux jours, organisée par le Club Afrique Développement du Groupe Attijariwafabank.



Il a rappelé à cette occasion que le Sénégal « poursuit sa ferme marche vers l’émergence en s’appuyant sur les solides socles de notre Nation, empreinte d’hospitalité, de paix et de stabilité ».



« Nos politiques bâties autour des principes de diversification visent, depuis des décennies, la structuration solide de notre économie, la formation du capital humain, la bonne gouvernance, la paix et la sécurité », confie le secrétaire du ministère en charge de l’énergie, du pétrole, et des mines.



A l’en croire, des jalons majeurs ont été posés depuis les premières annonces de découvertes d’hydrocarbures pour asseoir un environnement favorable à l’exploitation du pétrole et du gaz. Il a cité notamment, l’instauration d’une gouvernance saine et durable de ces ressources, afin qu’elles profitent au maximum au peuple et à l’économie, tout en préservant l’investissement privé.



En ce sens, dit-il, le gouvernement du Sénégal a adopté plusieurs réformes majeures sur les plans juridiques, institutionnelles et stratégiques. Et M. Niane de souligner dans la foulée, que le pétrole et le gaz découverts sont une opportunité pour, non seulement, remodeler notre secteur énergétique, mais aussi catalyser et transformer notre économie nationale.



Selon lui, une énergie abordable pour nos entreprises et notre population constitue un déterminant majeur et un facteur de production important pour notre économie dans son ensemble.



Car, explique-t-il, non seulement elle contribuera à améliorer la compétitivité des secteurs déjà existants, mais aussi, facilitera la création et la modernisation des secteurs d’activités à très forte valeur ajoutée, comme le traitement des minerais, le raffinage, la pétrochimie, la production d’ammoniac ou encore celle d’engrais grâce à nos ressources en phosphate.



« Une véritable transformation structurelle et durable de notre économie est en marche », fait-il savoir, soulignant par ailleurs, que cette transformation structurelle est « pourvoyeuse d’emplois, de richesse, d’inclusion sociale pour tous les sénégalais, dans un pays qui se positionne en hub régional qui postule à l’émergence ».



Malgré les découvertes du pétrole et du gaz, M. Niane a indiqué que le bassin sédimentaire que le Sénégal partage avec la Mauritanie, la Gambie, la Guinée et la Guinée Conakry reste encore sous-exploré. Il soutient, en ce sens, que de grands potentiels restent encore à être mis en valeur, notamment les 21 blocs pétroliers non-attribués à ce jour.



M. Niane, conclut en rappelant que le Sénégal, en plus de sa stabilité politique et de la culture démocratique, qui ont fait sa marque en Afrique et dans le monde, a mis en place un cadre juridique favorable à un environnement des affaires très attractif et dispose d’une administration fonctionnelle et apte à supporter des efforts d’investissements du secteur privé en général et pétrolier en particulier.

