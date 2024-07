Mission multisectorielle au Sénégal : Mouna Kadiri exhibe l’importance du Club Afrique développement

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2024 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

Mouna Kadiri qui s’exprimait vendredi, 19 juillet à Dakar lors de la cérémonie d’ouverture d’une mission multisectorielle organisée par le Club Afrique développement, a expliqué que celui-ci est une plateforme à travers laquelle les entreprises ont noué des partenariats, développé des affaires et, surtout, créé des liens de confiance.



A travers cette plateforme, dit-elle, on apprend à travailler ensemble, à mieux se connaître et, surtout, à construire un standard africain commun à l’aune de la mise en œuvre de la plus large zone de libre-échange au monde qui est la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).



« Ce qui en train de se passer n’est pas anodin. Il est inédit et essentiel, souligne Mouna Kadiri, avant d’ajouter que : « Toutes nos forces convergent pour accompagner ces entreprises africaines pour libérer cet immense potentiel de notre continent ».



C’est pourquoi elle a réitéré l’engagement du Club auprès des entreprises africaines. « Nous sommes résolument engagés auprès de vous pour renforcer les capacités des entreprises africaines à s’adapter, à créer du sens, à construire nos sociétés et à créer un avenir meilleur pour notre jeunesse », a -t- elle clamé en concluant son intervention.

Bassirou MBAYE





Source : La directrice générale du Club Afrique développement soutient que cette entité mise en place il y a 15 ans, est devenue aujourd’hui la plateforme de référence de milliers d’entreprises africaines réparties dans plus de 42 pays du continent et des pays partenaires.Source : https://www.lejecos.com/Mission-multisectorielle-a...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook