Mission multisectorielle du Club Afrique développement : La Dga de CBAO, Sokhna Maïmouna Diop vante les atouts du Sénégal

A l’ouverture des travaux , Mme Sokhna Maïmouna Diop, Dga de CBAO groupe Attijariwafa bank a déclaré que son groupe est particulièrement heureux d’organiser cet événement, qui célèbre et promeut le potentiel économique de notre cher pays, le Sénégal.



«Nous avions pensé que cette édition allait être la plus difficile puisqu’ ‘elle intervient à la suite du Forum International Afrique Développement qui s’est tenu à Casablanca les 27 et 28 juin derniers, et qui a vu la très forte participation de délégations d'entreprises africaines, d’organisations internationales et régionales, de dirigeants politiques et économiques.



Mais le niveau de participation qu’on a noté par votre présence ici et votre engagement sont pour nous un test de réalité et la preuve, s’il en fallait encore, que nous sommes en train de bâtir une plateforme non seulement durable mais utile », s’est félicité la patronne de CBAO. Selon Sokhna Maïmouna Diop, ces rencontres multisectorielles du Club Afrique développement ont une utilité très profonde.



La première de ses utilités, a-t-elle dit, est sans nul doute de réunir ceux qui font l’Afrique d’aujourd’hui, et bien sûr de promouvoir le pays d’accueil à travers le décryptage des dynamiques économiques aptes à catalyser les opportunités spécifiques permettant d’agréger les forces. Mme Diop juge, pour sa part, essentiel de regrouper autant d’énergies autour d’ une vision commune d’une Afrique dynamique, résiliente et prospère. En créant des synergies entre les différents acteurs économiques à travers les BtoB et les BtoG, a ajouté Mme Diop, nous pouvons renforcer les liens et développer des initiatives innovantes qui contribueront au développement durable du continent.



«Le Sénégal se positionne aujourd'hui comme l'une des économies les plus dynamiques de la région. Grâce à une stabilité politique et économique exemplaire ». Notre pays dit-elle, « offre un environnement propice aux affaires et aux investissements. Les récentes découvertes de ressources pétrolières et gazières ouvrent des perspectives économiques prometteuses, et renforcent notre position sur la scène internationale » . En outre, la Dga de CBAO souligne que le thème de cette rencontre multisectorielle, « Investir au Sénégal : perspectives et opportunités Oil and Gas pour une croissance continue », ne pourrait pas être plus pertinent. A son avis, l’importance stratégique du secteur énergétique, notamment les hydrocarbures, dans la dynamique de croissance et de développement du Sénégal n’est plus à démontrer.



CBAO groupe attijariwafa bank , un leader bancaire incontournable au Sénégal



La CBAO Groupe Attijariwafa bank estime-t-elle, se positionne aujourd’hui comme un leader incontournable sur le marché bancaire sénégalais avec une présence historique et une forte implantation au Sénégal, mais également au Burkina Faso, au Bénin et au Niger. Ainsi, la CBAO entend jouer un rôle important et crucial dans l'accompagnement des opérateurs économiques et le financement de l’économie sénégalaise, tout en développant des partenariats stratégiques et en investissant dans les technologies pour améliorer continuellement ses services.



«Nous finançons divers secteurs stratégiques de l'économie sénégalaise, notamment l’industrie, pour d’une part, favoriser la transformation locale et la création d'emplois et d’autre part, réduire la dépendance vis-à-vis de l’extérieur ». Selon Sokhna Maïmouna Diop, la CBAO intervient dans les technologies et innovation dans les grands groupes de télécommunication, mais également dans des startups et des entreprises technologiques pour stimuler l'innovation et la compétitivité et assurer une plus grande couverture numérique aux sénégalais »



En matière d’Infrastructures, note Mme Diop, le groupe accompagne l’Etat et ses partenaires stratégiques dans les grands projets d'infrastructures pour soutenir le développement durable et l’amélioration des conditions de vie des sénégalais.



Et enfin dans le secteur énergétique, renseigne Sokhna Maïmouna Diop, CBAO collabore avec plusieurs acteurs clés en participant au financement des infrastructures d’abord, et ensuite en soutenant les entreprises locales impliquées dans la chaîne de valeur des hydrocarbures pour leur permettre d’accéder à ces opportunités, et ainsi favoriser la création d’emplois et le transfert de compétences.



«Grâce aux financements que nous mobilisons, nous aidons à créer un écosystème propice à la croissance économique et à l'émergence de leaders nationaux dans différents secteurs d’activité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous restons déterminés à soutenir nos partenaires et à contribuer activement à la réalisation des ambitions économiques du Sénégal », a confié Mme Diop.

Ismaila BA et Bassirou MBAYE





Ismaila BA et Bassirou MBAYE

Source : Les travaux de la Mission multisectorielle du Club Afrique développement ont débuté ce 19 juillet 2024 à Dakar. La rencontre qui se tient sur deux jours, est organisée par le Club Afrique développement en partenariat avec CBAO groupe Attijariwafa bank et Crédit du Sénégal.

