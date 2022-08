Missions, défis et perspectives : Zoom sur l'Agence comptable des Grands Projets, garante de l'exécution des politiques publiques L’Agence comptable des Grands Projets (ACGP) est la dernière née des directions comptables de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor. Pour une meilleure prise en charge des grands projets de l’Etat, l’ACGP, créée en 2014, fonctionne à l’image des postes comptables supérieurs. Elle s’évertue à assurer une contribution dynamique à l’exécution des politiques publiques.

A ce propos, l’ACGP assure avec diligence le suivi des projets phares tout en jouant également un rôle d’alerte pour éviter les blocages financiers dans l’exécution de ses compétences. Elle est placée sous la direction de M. Mamadou Oumar Bocoum. Il est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un fondé de pouvoir. L’Agent comptable des grands Projets à travers les colonnes de «Echos Du Trésor » nous plonge dans l'univers de son service et expose les performances réalisées.





Quel a été le contexte de création de l’ACGP ?



La création de l’Agence comptable des grands Projets a été consacrée par le décret n°2014-1117 du 16 septembre 2014 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP).



C’est dans le contexte de validation du Plan de Développement straté¬gique de l'Administration du Trésor (PDSAT 2014-2018) que l’idée de création d’un poste comptable spécialisé dans les projets et programmes sur financements extérieurs est émise. Cette réforme devait faciliter le renforcement du Compte unique du Trésor par l’inté¬gration des opérations de l’Etat issues des appuis projets dans la comptabilité de l’Etat. L’intégration de ces opérations particulières constitue également une avancée majeure dans le cadre de la réforme de la comptabilité patrimoniale qui garantit l’exhaustivité comptable.



Quelles sont les principales missions de l’ACGP ? Et Comment fonctionne et s’organise-t-elle ?



L’ACGP est chargée de l’exécution en recettes et en dépenses des projets et programmes d’investissement financés sur ressources extérieures ainsi que ceux financés sur ressources internes qui lui sont expressément confiées ; de l’exé¬cution des opérations comptables et de trésorerie que nécessitent ses attributions ou qui lui sont, expressément confiées ; du contrôle et de la centralisation des opérations des comptables secondaires qui lui sont rattachés ainsi que des opérations exécutées par d’autres comptables pour son compte ; de l’exécution de toutes opérations de recettes, de dépenses ou autres qui lui seraient confiées par arrêté du Ministre chargé des Finances.



L’Agence comptable des grands Projets est organisée à l’image des postes comptables supérieurs de Dakar, notamment la Paierie générale du Trésor. Elle est placée sous la direction de l’Agent comptable des grands Projets. Ce dernier, dans l’exercice de ses tâches, est assisté par un fondé de pouvoir, un mandataire et de six (6) chefs de bureaux (articles 70 et 71 de l’arrêté n°013642 du 13 juillet 2015 portant organisation de la DGCPT).



Quels sont les usagers ou clients de l’ACGP ?



L’ACGP a comme correspondants directs les ordonnateurs, en ce qui concerne l’exécution budgétaire des dépenses inscrites aux titres 5 et 6, les agents comptables et les gérants des structures dont les comptes de dépôt sont domiciliés à l’ACGP. L’ACGP interagit, égale¬ment, avec les autres directions de la DGCPT.

Aussi, indirectement, les services de l’ACGP sont sollicités par les bénéficiaires des mandats, des chèques et ordres de virement.



Quelles sont leurs principales attentes ? Et comment comptez-vous prendre en charge leurs préoccupations?



La préoccupation principale de nos usagers est la célérité dans le traite¬ment de leur mandat et la diligence dans le visa de leur chèque, selon le cas. Et subsidiairement, on peut citer la délivrance de relevés de comptes, d’attestations de blocage de fonds, etc.



La satisfaction des usagers est le centre des préoccupations du service public. Et c’est la raison pour laquelle l’ACGP propose aux usagers un service de qualité avec un personnel accueillant, dispo¬nible, dynamique et pragmatique.





Quel est le rôle de l’ACGP dans la mise en oeuvre des politiques publiques ?



L’ACGP s’évertue à assurer une contribution dynamique à l’exécu¬tion des politiques publiques. Pour ce faire, elle assure avec diligence le suivi des projets phares et joue également un rôle d’alerte afin d’éviter tout blocage financier dans l’exécution de ses compétences.



A titre illustratif, pour la gestion 2021, l’ACGP a payé, en termes de dépenses budgétaires un montant de 222 290 197 532 FCFA et sur comptes de dépôt, un montant total de 693 719 276 246 FCFA dont l’essentiel est exécuté à travers les grands comptes listés sur le tableau ci-après :



Situation grands comptes

Comptes de dépôt Dépenses 2021

AGEROUTE BCI 49 566 393 045

AGEROUTE PERA 42 391 510 346

AGEROUTE FCT 4 320 037 031

FERA SUB ETAT 14 460 032 295

APIX SA 54 026 059 169

APIX TER 37 191 311 293

APIX PIS 2 2 800 000 000

APIX PADD 1 000 000 000

AGETIP 11 321 840 039

SENELEC 240 758 328 889

SONES 7 568 176 826

DMCEES 2 812 781 265

PEMR 5 534 961 954

PRCS 45 000 075 311

SAED INVEST 7 683 982 450

ONAS 9 256 899 033

OFOR 3 700 485 036

ASER 4 365 160 353

DAKAR DEM DIK 12 200 000 000

DGPU 4 042 780 197

ADIE 3 961 161 895

ASPT 2 075 777 615

ASERGMV 4 239 257 979

PMI/MIN JUSTICE 25 000 000 000

PROMISE 2 000 000 000

Total 597 277 012 021





L’AGCP exerce-t-elle la plénitude des missions qui lui sont dévolues?



Les compétences dévolues à l’ACGP et qui sont listées à l’article 69 de l’arrêté n°013642 du 13 juillet 2015 portant organisation de la DGCPT ne sont pas totale¬ment exercées.

En effet, l’exécution financière et le suivi des dépenses sur finance¬ment extérieur ne sont toujours pas effectifs.



A votre avis, quelles sont les missions qui doivent être ajoutées dans le champ d’activité de l’ACGP ?



La préoccupation actuelle de l’ACGP est d’exercer pleinement les tâches qui lui sont assignées. Ceci occulte les missions prévues par le décret n°2014-1117 du 16 septembre 2014 portant organi¬sation du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan et l’arrêté n°013642 du 13 juillet 2015 portant organisation de la DGCPT, qui ne sont toujours pas exercées. Il s’agit :



de l’exécution en recettes et en dépenses, en qualité de comptable principal, des projets et programmes d’investissement financés sur ressources extérieures ;



du suivi financier et comptable des projets et programmes sur ressources extérieures en collaboration avec les partenaires techniques et financiers conformément aux conventions conclues entre ces derniers et l’Etat du Sénégal.





Quels sont les dossiers phares du moment à l’ACGP ?



L’ACGP joue un rôle primordial dans la réalisation des politiques publiques déclinées dans le PSE horizon 2035. Il s’agit de projets structurants et de programmes assortis d’objectifs précis. Cette stratégie nationale est déroulée, principalement, par les ministères en charge de l’Environnement, de l’Agriculture, des Infrastructures, de l’Energie, de l’Eau et de l’Assainissement.



Comme dossiers phares, nous pouvons citer :

AGEROUTE : le Programme de modernisation des villes du Sénégal (PROMOVILLE) ; le Projet de réalisation de la RN2, RN9-RN11 ; les travaux d’aména¬gement de la boucle du Fouladu; travaux de réhabilitation et/ou d’entretien périodique de 43 km de PR à Ziguinchor ; le Programme d’Entretien Routier Annuel, etc.



Agence pour la Promotion des Investissements et grands Travaux (APIX) : Train Express Régional (TER) ; Programme de compétiti¬vité de l'agriculture et de l'élevage (PCAE) ; Projet de restructuration de Pikine Irrégulier Sud 2 (PIS) ; prolongement autoroute, etc.



Conseil exécutif des Transports urbains de Dakar (CETUD) : Bus Rapid Transit (BRT);



Agence sénégalaise d'électrifica¬tion rurale (ASER) : Electrification des zones rurales;

Ministère de l’Environnement : Programme XEYU NDAW YI;





Ministère de l’Eau et de l’Assainis¬sement : le Projet de Gestion des Eaux pluviales (PROGEP) II piloté par l’ADM ; l’assainissement des villes religieuses, notamment la ville de Touba; les travaux d’entre¬tien et d’exploitation des réseaux eaux usées et pluviales, etc.



L’ACGP fait partie des services de la DGCPT retenus pour la mise en oeuvre de la démarche qualité, devant aboutir à la certification à la Norme ISO 9001 version 2015. Quel est le sens de cette démarche ?



Tout en magnifiant cette belle initiative du DGCPT, l’Agent comptable va s’inscrire dans cette dynamique de faire certifier ISO 9001 l’ACGP, afin d’améliorer la qualité du service rendu au public.



Quels sont les défis que doit relever l’Agence ?



L’ACGP, sous l’impulsion de l’Agent comptable, s’est fixée comme défis:

asseoir davantage la qualité comptable ainsi que la produc¬tion à temps des situations ;



rendre le service public attractif ;





instaurer une collaboration avec les partenaires afin de réduire le nombre de rejets ;

pouvoir maitriser et/ou réduire les délais de traitements des mandats et chèques de montant égal ou moins de cinquante millions (=/- 50.000.000) FCFA.





Quelles sont les perspectives de l’ACGP?



Dans l’attente d’un transfert effectif des missions prévues par la réglementation en vigueur, l’ACGP compte mettre en place une nouvelle organisation capable de prendre en charge les préoccupations des bailleurs quant à l’exhaustivité et la fiabilité de l’information comptable et financière.



