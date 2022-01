Missirah: Amadou Bâ, le Directeur du quotidien "L'As" devient le nouveau maire

Face aux candidats de Benno, de YAW et de Wallu, Amadou Bâ, parti sous la bannière de Nafore, a largement remporté le scrutin à Missirah, la plus grande du département de Tambacounda.



Sur les 43 bureaux, le patron du quotidien "L'As", n'a perdu que les cinq (5) bureaux de Missirah, que se sont partagés l'ancien Pcr Bassoriba Cissé du Pds et le maire sortant de Bby, Seni Sylla.



Le candidat de Yewwi Askan Wi a été le premier à avoir appelé le désormais maire de Missirah, pour le féliciter.