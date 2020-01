Missirah : une collision entre un car et un bus fait un mort et 21 blessés Un accident est survenu, hier, à Missirah, à 10 km de Tamba. Un car est entré en collision avec un bus qui roulait en sens inverse selon la RFM. Le choc a fait un mort et 21 blessés.

