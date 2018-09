Mistere Zou du Groupe de rap Jah Me Rue : "Un mystère a déclenché un réveil artistique en moi" Mistere Zou, rappeur et natif de Grand Yoff, membre du groupe de rap Jah Me Rue revient avec Leral sur ses motivations à la pratique du rap. D’après lui, le rap est un moyen d’expression, permettant de dire ou de dénoncer les tares de la société. Mistere Zou, étant un fan de Gaston, son inspirateur, a senti un petit mystère qui, semble-t-il, a déclenché en lui, un réveil artistique. L’invité de Leral, déplorant les dures conditions de vie des sénégalais à l’étranger, refuse cet engagement à voyager vers un Eldorado illusoire. Mistere Zou est l’auteur compositeur d’un son, intitulé Wiiri-Wiiri, diffusée dans la série du même nom et qui passe sur la TFM.

