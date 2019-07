Mlomp: un jeune abat son fournisseur de vin

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2019 à 12:21 | | 0 commentaire(s)|

Jacob Sambou, la trentaine a abattu d'un coup de fusil son fournisseur de vin, Djiby, 75 ans. Les faits se sont passés lundi à Mlomp, dans le département d'Oussouye. Alors que le vieux était assis tranquillement dans son coin, Jacob, certainement ivre, décide de le taquiner. Il avance des propos qui vexent le vieux Djiby. Irrité, ce dernier entre dans la case, avant d'en sortir armé d'un coupe-coupe. il s'ensuit une altercation et Jacob s'en sort avec des blessures.



Blessé dans sa chair, Jacob retourne chez lui chercher un fusil. Revenu sur les lieux de l'altercation, il n'a pas hésité et a tiré à bout portant sur le vieux qui meurt sur le coup. Après son forfait, il rentre, range l'arme du crime là où il l'avait prise. Il se dirige ensuite au district sanitaire d'Oussouye pour les premiers soins. Aussitôt soigné, il se rend à la gendarmerie.



Quant au corps de la victime, il a été déposé à la morgue du district sanitaire d'Oussouye, rapporte Les Echos.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos