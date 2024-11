Mme Béatrice Khadija Wone et la Coalition And Bessal Sénégal : Comment œuvrer pour un Sénégal inclusif et prospère… Mme Béatrice Khadija Wone, militante engagée à Yoff, a rejoint la coalition And Bessal Sénégal (ABS) en raison de son programme axé sur le développement économique et social. Lors d’un entretien avec notre rédaction, elle a souligné son ambition de renforcer les initiatives de formation professionnelle pour offrir des alternatives crédibles à l’émigration économique des jeunes et améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes dans les zones défavorisées.

Une vision pour l’emploi et l’économie locale



Selon Mme Wone, Abdoulaye Sylla, candidat de la coalition ABS, propose un plan ambitieux centré sur l’emploi et l’entrepreneuriat. Il souhaite notamment promouvoir les industries locales et soutenir des projets spécifiques, comme le développement de l’industrie de transformation halieutique à Saint-Louis ou l’amélioration des infrastructures culturelles et sportives. Il est également à l’origine du C50PN (Club 50 % de Préférence Nationale), un mouvement prônant la consommation de produits locaux pour renforcer la souveraineté économique du pays.



Mme Wone, forte de son expérience dans la gestion associative, a fondé l’AFDOF (Association pour le développement des femmes de Ouest-Foire) en 2013. À travers cette structure, elle a accompagné plus de 200 femmes dans le lancement de leurs projets grâce à des formations en entrepreneuriat. En tant que présidente, elle ambitionne de développer un programme de mentorat pour les jeunes entrepreneures et d’élargir les opportunités pour les membres de l’association. Elle appelle ainsi les acteurs de bonne volonté à rejoindre ou soutenir la mission de l’AFDOF pour construire un avenir prometteur pour la nouvelle génération.



Des initiatives pour un avenir durable



Si Abdoulaye Sylla remporte les législatives, Mme Wone entend prioriser plusieurs axes : l’entrepreneuriat féminin, la création de coopératives, la sensibilisation et l’éducation des femmes, ainsi que le soutien à la formation professionnelle. Elle plaide également pour un meilleur accès aux ressources financières, comme les microcrédits et les subventions, afin de faciliter la concrétisation des projets.



Pour Mme Wone, travailler aux côtés d’Abdoulaye Sylla permettra de mener des actions structurantes : défendre des projets essentiels tels que l’accès à l’eau potable, assurer un suivi institutionnel des initiatives lancées, et organiser des formations ciblées pour répondre aux besoins locaux, notamment dans des secteurs porteurs comme l’agriculture durable et le numérique.



En créant des espaces de réseautage et de mentorat pour les entrepreneurs locaux, elle espère dynamiser la collaboration communautaire. « Avec l’appui d’Abdoulaye Sylla, je suis convaincue que nous pourrons impulser un développement durable au bénéfice des femmes, des jeunes et de toute la communauté », conclut-elle.



