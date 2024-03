Mme Maimouna Ndour Faye, MNF : l’un des symboles vivants de la vitalité et du talent des journalistes sénégalais, témoigne Mamadou Lamine Diallo Les messages de compassion, de condamnation et de soutien convergent toujours vers Mme Maimouna Ndour Faye, MNF, sauvagement agressée dans la soirée du Jeudi au vendredi . Mamadou Lamine Diallo, dans un post récent sur X témoigne que cette femme est l’un des symboles vivant de la vitalité et du talent des journalistes sénégalais, d’où son indignation suite à cet acte barbare : Son post…

Mme Maimouna Ndour Faye, MNF, a été sauvagement agressée devant son domicile dans la nuit du jeudi au vendredi premier mars. Ceci est incompréhensible et inacceptable pour le Sénégal.



Elle est l’un des symboles vivant de la vitalité et du talent des journalistes sénégalais à l’image de Babacar Toure et Eugenie Aw.



La liberté de presse et d’opinion doit être garantie dans notre pays. Prompt rétablissement. Le combat pour un Sénégal démocratique et pluriel se poursuit.



Mamadou Lamine Diallo



