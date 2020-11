Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mme Marième Ndoye Decraene, nouvelle Directrice générale de la SAR : son parcours universitaire et professionnel Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Novembre 2020 à 15:11 | | 0 commentaire(s)| Mme Marième Ndoye Decreaene, un pur produit de l’École Polytechnique de Thiès où elle est sortie diplômée Ingénieur de conception en Génie civil, succède à Serigne Mboup, à la tête de la Société Africaine de Raffinage (SAR). Pour ses lecteurs, leral.net revient sur son parcours universitaire et professionnel..

Diplômes

2009 Mastère Spécialisé Qualité-Sécurité-Environnement (QSE) EISTI-TASQ_OM, Université Léonard de Vinci Paris La Défense - France.



1997 Diplôme d’ingénieur de conception en Génie Civil, École Polytechnique de Thiès - Sénégal. Marième Ndoye Decraene est aussi titulaire d’un diplôme universitaire en système de gestion intégrée de la qualité, de la sécurité et de l’environnement



Formations continues



2011 Aspects fondamentaux, de la préparation, de la passation, de l’exécution et du suivi des marchés publics organisé par le cabinet Procurement Consulting Group, Dakar – Sénégal.



2011 Audit de sécurité routière organisé par le cabinet CONSIA, Dakar – Sénégal.



2002 Gestion du cycle de projets financés par le Fonds Européen de Développement, Dakar – Sénégal.



1998 Procédures de passation des marchés de la Banque mondiale à l’Institut Supérieur Africain pour le Développement de l’Entreprise (ISADE) Dakar – Sénégal.



Parcours professionnel



Marième a dirigé, de novembre 2016 à août 2020, l’Unité de Formulation du Compact “Millenium Challenge Account” (UFC-MCA), qui avait en charge la coordination, la formulation et la préparation à la mise en oeuvre d’un Compact portant exclusivement sur le secteur de l’énergie.



Dans le cadre de ce mandat, elle a été à la tête d’une équipe pluridisciplinaire et a coordonné l’intervention de plusieurs parties prenantes aux niveaux institutionnel, technique et financier, y compris des représentants de la société civile et du secteur privé. Le Compact consiste en un portefeuille de projets à même de lever une des contraintes majeures à la croissance économique du Sénégal, portant sur le coût élevé de l’énergie et le faible accès à l’électricité.



Auparavant, Marième Ndoye Decraene a occupé le poste de Directeur des Routes au sein du Ministère en charge des infrastructures et des transports terrestres, d’avril 2013 à janvier 2018 (cumulativement à l’UFC-MCA entre novembre 2016 et janvier 2018).



En tant que Directrice des Routes, elle a travaillé à l’élaboration de la politique des transports routiers et de sa stratégie de mise en oeuvre, intégrant les dimensions relatives au désenclavement, à la connectivité des territoires, à l’intégration régionale, l’accessibilité rurale, à la mobilité urbaine, à la sécurité routière, aux sauvegardes environnementales et sociales, à l’inclusion sociale et à la prise en compte du genre.



Toujours dans son parcours professionnel, elle a également occupé divers autres postes de haut niveau et à diverses responsabilités au sein d’agences publiques, notamment, en tant que Directrice technique du Fonds d’entretien du réseau routier, Responsable des Infrastructures à l’AMPMD, Chef de projets à l’AATR (AGEROUTE) et à l’AGETIP.



De Novembre 2016 à Août 2020 Unité de Formulation et de Coordination du Second Programme Millénium Challenge Account (MCA) -

Coordonnateur

Missions : chargée d’identifier les contraintes majeures à la croissance économiques au Sénégal, les adresser à travers un programme destiné à favoriser les investissements privés et améliorer le bien-être des populations afin de contribuer à la réduction de la pauvreté au Sénégal :



• Assurer, pour le compte de l’État, les missions de maîtrise d’ouvrage déléguée liées à la formulation du compact 2 du Sénégal dans le cadre du Millennium Challenge Account (MCA) avec le Gouvernement des États-Unis d’Amérique à travers le Millénium Challenge Corporation ; Mener, pour le compte de l’État, en relation avec les services compétents, les négociations avec la partie américaine sur toutes les questions notamment celles relatives aux aspects techniques, financiers, administratifs, juridiques et environnementaux liés à la mise en oeuvre du second programme MCA au Sénégal.



• Préparer la mise en oeuvre du programme y compris le recrutement du Top management de MCA Sénégal



De Avril 2013 à Janvier 2018 Direction des Routes, Ministère des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement - Directeur

Missions : chargée de la coordination et de la mise en oeuvre de la politique de l’État du Sénégal en matière d’infrastructures routières :



• Veiller, en rapport avec les services techniques compétents, à l’élaboration et à la mise en place d’une politique cohérente de développement de l’ensemble des infrastructures routières et assurer le suivi de sa mise en oeuvre et son évaluation, à travers un schéma directeur de développement des infrastructures ;



• Assurer la planification du développement du réseau routier national, la programmation et le suivi des investissements routiers à réaliser et la constitution des dossiers techniques nécessaires à la mobilisation de leur financement ;



• Assurer la coordination technique des structures publiques et privés intervenant dans le domaine des infrastructures routières ;



• Apporter un appui aux collectivités locales dans le domaine des infrastructures routières ;



• Mettre en oeuvre la stratégie nationale de développement des routes ;



• Contribuer, en rapport avec les services techniques compétents, à la définition de la politique de l’État en matière d’investissements routiers et de corridors ;



• Participer à l’élaboration de la réglementation et de la normalisation routières nationales, en assurer une large diffusion et veiller à leur application ;



• Assister et conseiller le Ministre dans l’exercice de la tutelle technique des organes relevant des infrastructures routières ainsi que dans le suivi des relations de coopération avec les organisations internationales compétentes en matière d’infrastructures routières.



Janvier 2011 - Avril 2013 Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA) - Directeur Technique



Missions : conseiller et appuyer l’Administrateur du FERA en assurant, entres autres, la coordination des activités techniques :



• Préparer et suivre les études techniques générales ;



• S’assurer de l’éligibilité des programmes et des bénéficiaires ;



• S’assurer de la qualité des prestations des bénéficiaires ;



• Veiller à la durabilité des investissements ;



• Coordonner la réalisation des audits techniques ;



• Gérer des banques de données ;



• S’assurer de la satisfaction des usagers ;



• Proposer les clés de répartition des dépenses d’investissement pour le réseau routier ;



• Assurer le suivi de l’élaboration du Programme Triennal Glissant et de la mise en oeuvre du programme d’entretien routier annuel ;



• Contribuer à l’élaboration de la politique d’entretien des infrastructures routières.

Février 2009 – Septembre 2009 AREVA - Direction des Sites de la région Parisienne (DSP)

Stagiaire pour valider le Mastère QSE Missions :



• Participer à la mise en place du Système de Management Santé Sécurité Environnement de la Direction des Sites de la région Parisienne (DSP) ;



• Identifier les exigences légales et autres exigences ;



• Définir et mettre en place un programme de mise en conformité ;



• Participer à la mise en conformité des trois sites parisiens d’AREVA ;



• Déployer l’outil de veille réglementaire du groupe AREVA à la DSP.

Octobre 2007-Septembre 2008 Projet personnel en Angola



Janvier 2007- Septembre 2007 Agence de Mise en OEuvre de la Plateforme du Millénaire de Diamniadio (AMPMD) – Chef de la Division Infrastructures

Missions :



• Participer à l’élaboration du premier Compact du Sénégal soumis au financement du Millénium Challenge Corporation (MCC) ;



• Participer aux missions d’évaluation et d’audit du bailleur ;



• Participer aux activités de passation de marchés ; émettre des avis sur rapports et dossiers soumis ;



• Requérir des avis de non objection du bailleur ;



• Coordonner, superviser, valider, contrôler les activités de conception et de dimensionnement des infrastructures durant la phase d’études du projet de mise en oeuvre de la plateforme Industrielle du millénaire de Diamniadio ;



• Assurer la liaison entre les institutions et les bureaux d’études, et le MCC ;



• Assurer la cohérence avec les autres grands chantiers de l’Etat pouvant impacter sur le projet ; fédérer les populations autour du projet.

NB : Le projet a été arrêté après la validation des études de faisabilité suite à une décision de l’état du Sénégal de soumettre un autre programme au MCC.



Décembre 2004 –Décembre 2006 La Bussièroise d’Entreprise (LBE) - Sénégal –Directrice Générale

Missions :



• Assurer la direction d’une société de génie civil spécialisée dans la mise en oeuvre de projets ;



• Rechercher des financements ;



• Faire de la promotion immobilière ;



• Coordonner les études et les travaux.



Avril 2001 – Novembre 2004 Agence Autonome des Travaux Routiers (AATR) devenue AGEROUTE en 2010 – Chargée de Projets



Missions : Gestion de divers projets de transport de différents bailleurs de fonds tels que la Banque Mondiale, l’Union Européenne, la Banque Islamique de Développement, le Fonds Koweïtien, l’Agence Française de Développement :



• Participer au montage de programmes, aux missions d’audit, de pré-évaluation et d’évaluation des projets ;



• Participer à la coordination, avec les ministères de tutelle (finances/équipement et infrastructures), à l’analyse financière et économique des projets ;



• Gérer des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée ;



• Établir des plans de passation de marchés et des termes de références d’études techniques ; élaborer des dossiers d’appel d’offres ;



• Examiner et valider des rapports d’études ; consulter et intéresser des bureaux d’études et entreprises ; analyser des offres ; élaborer des rapports d’attribution ; rédiger et notifier des marchés; gérer des contrats et des marchés ; Superviser des missions de contrôle ; valider des projets d’exécution ; suivre contrôler et évaluer les chantiers ;



• Réceptionner des travaux ; vérifier les décomptes et factures des entreprises et bureaux d’études ; coordonner et participer aux missions d’audit techniques des projets.



Juillet 1998 – Mars 2001 AGETIP AGence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public

Chef de projets Missions :



Gestion de divers projets de transport de divers bailleurs de fonds tels que la Banque Mondiale, l’Agence Française de Développement :



• Participer au montage de programmes, aux missions d’audit, de pré-évaluation et d’évaluation des projets ;



• Gérer des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée ;



• Établir des plans de passation de marchés et des termes de références d’études techniques ; élaborer des dossiers d’appel d’offres ;



• Examiner et valider des rapports d’études ; consulter et intéresser des bureaux d’études et entreprises ;



• Analyser des offres ; élaborer des rapports d’attribution ; rédiger et notifier des marchés; gérer des contrats et des marchés ;



• Superviser des missions de contrôle ; valider des projets d’exécution ; suivre contrôler et évaluer les chantiers ;



• Réceptionner des travaux ; vérifier les décomptes et factures des entreprises et bureaux d’études ; coordonner et participer aux missions d’audit techniques des projets.



Juillet 1997- juin 1998 CSE au Sénégal - Compagnie Sahélienne d’Entreprise

Adjoint au responsable Laboratoire de Chantier du projet Tamba-Kidira-Bakel

Missions :



• Contrôler et superviser des essais géotechniques dans le cadre d’un grand projet routier.









