Mme Siby, Directrice de l’éducation surveillée: « L’une des victimes, infectée au Vih Sida est en état de grossesse»

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Novembre 2021 à 21:33

Ndèye Abibatou Siby, Directrice de l’éducation surveillée et de la protection sociale au ministère de la Justice, était presque en larmes hier quand elle racontait l’aventure des quatre mineures sierra-léonaises. En effet, a-t-elle révélé, la benjamine du groupe, à peine âgée de 15 ans, est porteuse d’une grossesse de 3 mois et du virus du Sida.



C’est pourquoi elle souhaite que les auteurs soient punis. Par ailleurs, Mme Siby a déploré la situation des enfants victimes de trafic à des fins d’exploitation économique et sexuelle à Kédougou.



Sur ce point, M. Mamadou Saliou Sow, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Justice, a assuré que les dispositions nécessaires seront toujours prises.



